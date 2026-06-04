कैमरे से बचने के लिए इब्राहिम अली खान ने पलक तिवारी को दिया धक्का, लोग बोले- जब प्यार किया तो डरना क्या

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही इंटरनेट यूजर्स ने भी मजे लेना शुरू कर दिया है। वीडियो पर कमेंट करते हुए कुछ यूजर्स का कहना है कि जब पूरा देश जानता है कि आप दोनों साथ हैं, तो फिर इस तरह छुपने-छुपाने और धक्का देने की क्या जरूरत है। वहीं, कई लोगों का कहना है कि जब प्यार करते हो तो डरना क्यों? ऐसे में इब्राहिम और पलक के कई फैंस पैपराजी पर भी गुस्सा निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि सेलिब्रिटीज की भी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है और उनके इस निजी पलों का सम्मान किया जाना चाहिए। खैर, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन पलक और इब्राहिम का यह 'हाइड एंड सीक' वाला वीडियो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है।