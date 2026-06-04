4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

कैमरे से बचने के लिए इब्राहिम अली खान ने पलक तिवारी को दिया धक्का, लोग बोले- जब प्यार किया तो डरना क्या

Ibrahim Ali Khan and Palak Tiwari: इंडस्ट्री के रोमांटिक कपल कहे जाने वाले इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी ने कभी अपना रिश्ता पब्लिक नहीं किया, लेकिन अक्सर दोनों एक साथ नजर आ ही जाते हैं। ऐसे मे दोनों का एक वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है। जिसमें साफ देखा जा सकता है कि इब्राहिम कैमरे से बचने के लिए पलक को नीचे बेसमेंट में धक्का देते हैं। अब इसे देख लोगों से रहा नहीं गया और कमेंट की बाढ़ आ गई।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jun 04, 2026

Ibrahim Ali Khan push Palak Tiwari to stairs in basement after seeing paparazzi people said accept your love

इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी

Ibrahim Ali Khan Palak Tiwari movie date video:बॉलीवुड के गलियारों में अक्सर स्टार किड्स की लव लाइफ को लेकर गपशप का बाजार गर्म रहता है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है तो वह कोई और नहीं बल्कि सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान (Ibrahim Ali Khan) और टीवी की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की खूबसूरत बेटी पलक तिवारी (Palak Tiwari) हैं। दोनों हमेशा अपनी कथित लव लाइफ और सीक्रेट डेटिंग को लेकर सुर्खियों में रहते हैं।

हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया है, लेकिन दोनों को चोरी-छिपे साथ वक्त बिताते देखा जाता रहा है। अब इंटरनेट पर इस रूमर्ड कपल का एक नया और बेहद मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसमें इब्राहिम अपनी लेडीलव पलक को मीडिया के कैमरों से बचाने की नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार दोनों रंगे हाथ पकड़े ही जाते हैं।

इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी की वीडियो (Ibrahim Ali Khan Palak Tiwari movie date video)

सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा यह वीडियो मुंबई के जुहू के एक PVR सिनेमाघर का बताया जा रहा है, जहां दोनों एक साथ लेट-नाइट मूवी डेट पर पहुंचे थे। फिल्म खत्म होने के बाद जब दोनों बाहर निकलने लगे, तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रास्ते के दोनों तरफ पैपराजी उनका इंतजार कर रहे हैं।

वीडियो में देखा जा सकता है कि इब्राहिम फोन पर बात करते हुए एक कॉरिडोर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी नजर सामने खड़े कैमरों की भारी भीड़ पर पड़ती है। पैपराजी को देखते ही इब्राहिम के होश उड़ जाते हैं। वह फौरन पीछे की तरफ मुड़ते हैं और सीढ़ियों से ऊपर आ रहीं पलक तिवारी जैसे ही गेट के अंदर कदम रखती हैं, इब्राहिम उन्हें कैमरों की नजर से बचाने के लिए झटके से पीछे की ओर धक्का दे देते हैं। इब्राहिम को लगता है कि उन्होंने पलक को छुपा लिया है, लेकिन खेल तब बिगड़ जाता है जब पता चलता है कि पीछे की तरफ भी कुछ कैमरामैन पहले से ही खड़े थे।

चेहरा छुपाकर बेसमेंट की तरफ भागीं पलक (Palak Tiwari hiding face Juhu PVR theater)

इस अचानक हुए 'धप्पा' से दोनों ही स्टार किड्स बेहद असहज और परेशान नजर आए। वीडियो में पलक तिवारी काले रंग का मास्क पहने हुए थीं और कैमरों को देखकर वह अपना चेहरा छुपाने की पूरी कोशिश करने लगीं। इसके बाद पैपराजी की नजरों से बचने के लिए वह तेजी से सीढ़ियों से उतरकर बेसमेंट की ओर भागती नजर आईं।

सोशल मीडिया पर आई कमेंट की बाढ़ (Ibrahim Ali Khan pushes Palak Tiwari paparazzi)

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही इंटरनेट यूजर्स ने भी मजे लेना शुरू कर दिया है। वीडियो पर कमेंट करते हुए कुछ यूजर्स का कहना है कि जब पूरा देश जानता है कि आप दोनों साथ हैं, तो फिर इस तरह छुपने-छुपाने और धक्का देने की क्या जरूरत है। वहीं, कई लोगों का कहना है कि जब प्यार करते हो तो डरना क्यों? ऐसे में इब्राहिम और पलक के कई फैंस पैपराजी पर भी गुस्सा निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि सेलिब्रिटीज की भी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है और उनके इस निजी पलों का सम्मान किया जाना चाहिए। खैर, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन पलक और इब्राहिम का यह 'हाइड एंड सीक' वाला वीडियो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है।

शिल्पा शिंदे के झूठे हैरेसमेंट आरोपों के बाद फूटा हिना खान का गुस्सा, बोलीं- बेहद शर्मनाक

ये भी पढ़ें
Hina Khan Angry on Shilpa Shinde after false harassment allegations said absolutely shameful

खबर शेयर करें:

Published on:

04 Jun 2026 07:37 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / कैमरे से बचने के लिए इब्राहिम अली खान ने पलक तिवारी को दिया धक्का, लोग बोले- जब प्यार किया तो डरना क्या

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

राजस्थानी सिंगर स्वरूप खान को Google ने कर दिया था ‘मृत’ घोषित, पोस्ट कर सिंगर बोले- मैं अभी जिंदा हूं

Rajasthani singer swaroop khan dismisses death rumors after google mistakenly declares him dead said i am alive
बॉलीवुड

शादी पर किए विवादित मजाक में घिरे विकी कौशल, बोले-हर समय परफेक्ट नहीं हो सकते!

Vicky Kaushal
बॉलीवुड

क्या गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी करने वाले हैं Aamir Khan? सोशल मीडिया पर चर्चा हुई तेज

Aamir Khan To Marry Girlfriend Gauri Spratt
बॉलीवुड

डॉन 3 कंट्रोवर्सी की बड़ी बातें: 10 करोड़ रुपये का सेटलमेंट ऑफर, रणवीर ने कहा ‘धुरंधर फ्लॉप होती तो नहीं छोड़ता Don 3’

Don 3 Controversy
बॉलीवुड

डॉन 3 कंट्रोवर्सी में नया ट्विस्ट! FWICE के सवाल पर अशोक पंडित ने राम गोपाल वर्मा को दिया खुला चैलेंज

डॉन 3 कंट्रोवर्सी में नया ट्विस्ट! FWICE के सवाल पर अशोक पंडित ने राम गोपाल वर्मा को दिया खुला चैलेंज
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.