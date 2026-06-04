शिल्पा शिंदे के झूठे हैरेसमेंट आरोपों के बाद फूटा हिना खान का गुस्सा, बोलीं- बेहद शर्मनाक

Shilpa Shinde fake sexual harassment case Bhabhi Ji Ghar Par Hain: टेलीविजन इंडस्ट्री की दो सबसे बड़ी अभिनेत्रियां, शिल्पा शिंदेऔर हिना खान एक बार फिर आमने-सामने आ गई हैं। 'भाभी जी घर पर हैं' फेम एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने हाल में एक चौंकाने वाला खुलासा किया था, जिसने पूरी इंडस्ट्री में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। शिल्पा शिंदे ने यह कबूल किया है कि उन्होंने सालों पहले शो के प्रोड्यूसर पर सेक्शुअल हैरेसमेंट यानी यौन उत्पीड़न का जो केस दर्ज कराया था, वह पूरी तरह से झूठा था। शिल्पा के इस यू-टर्न पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम एक्ट्रेस हिना खान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। हिना खान ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर शिल्पा शिंदे को आड़े हाथों लिया है।