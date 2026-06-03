3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

Shilpa Shinde के हैरेसमेंट केस कबूलनामे के बाद पूजा बेदी ने कही ऐसी बाद, छिड़ी बहस

Pooja Bedi Slams Shilpa Shinde: एक्ट्रेस Shilpa Shinde के हैरेसमेंट केस के स्वीकारोक्ति के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी ने एक बयान दिया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jun 03, 2026

हैरेसमेंट केस पर Shilpa Shinde के सपोर्ट में आई पूजा बेदी, छिड़ी नई बहस

शिल्पा शिंदे (this photo form x: @trigguuuu)

Pooja Bedi Slams Shilpa Shinde: टीवी में इन दिनों एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे का नाम चर्चा में है। दरअसल, हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में शिल्पा ने माना कि साल 2017 में उन्होंने 'भाबीजी घर पर हैं' के प्रोड्यूसर संजय कोहली के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया था, वो सच नहीं था।

ऐसे समय में शिकायत दर्ज कराई थी जब कोई और रास्ता नहीं बचा

एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे को फैंस 'भाबीजी घर पर हैं' में अंगूरी भाभी के किरदार से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन 2017 में शो छोड़ते समय उनका प्रोडक्शन हाउस से गंभीर विवाद हुआ था। उस वक्त उन्होंने प्रोड्यूसर संजय कोहली पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसने पूरे टीवी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी।

अब सालों बाद शिल्पा ने खुद पॉडकास्ट में ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने वो शिकायत ऐसे समय में दर्ज कराई थी जब उन्हें लगा कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उन्होंने ये भी बताया कि ये पहली बार था जब वे सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार कर रही थीं। साथ ही उन्होंने जोड़ा कि बीते कुछ सालों में शो के निर्माताओं के साथ उनके संबंध काफी सुधर गए हैं।

महिला अधिकारों की समर्थक पूजा बेदी ने अपनी राय सामने रखी

इस विवाद के बीच एक्ट्रेस और महिला अधिकारों की समर्थक पूजा बेदी ने अपनी राय सामने रखी। उन्होंने शिल्पा शिंदे की इस हरकत की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के झूठे मामले न केवल एक निर्दोष व्यक्ति की जिंदगी तबाह करते हैं, बल्कि उन महिलाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर देते हैं जो सच में पीड़ित हैं और न्याय मांगने की हिम्मत जुटाती हैं।

एक्ट्रेस पूजा बेदी ने कहा कि पीड़ितों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का इस तरह दुरुपयोग उस पूरे मकसद को खोखला कर देता है जिसके लिए ये कानून अस्तित्व में आए थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "कोई भी महिला जो इन कानूनों को बदले की भावना से निजी फायदे के लिए या गलत इरादे से हथियार बनाती है, वो उस मूवमेंट के साथ विश्वासघात कर रही है जो दशकों की मेहनत और संघर्ष से खड़ा हुआ है।"

जब झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं तो दोहरे नुकसान होते हैं

इतना ही नहीं, पूजा बेदी ने आगे कहा कि इंसाफ की व्यवस्था को कमजोरों की रक्षा उतनी ही दृढ़ता से करनी चाहिए जितनी वो निर्दोषों की। उनके अनुसार जब झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं तो इसके दोहरे नुकसान होते हैं। पहला, एक बेकसूर इंसान की प्रतिष्ठा और जीवन बर्बाद होता है, और दूसरा, असली पीड़ितों की बात सुनने से पहले ही लोग संदेह करने लगते हैं।

शिल्पा शिंदे के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। एक तरफ कुछ लोग शिल्पा की इस "ईमानदारी" की तारीफ कर रहे थे तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोगों ने उनकी इस स्वीकारोक्ति को लेकर कड़ा विरोध जताया। कई यूजर्स ने ये सवाल उठाया कि अगर आरोप झूठा था, तो इतने सालों बाद इसे मानने का क्या मतलब है और उस वक्त संजय कोहली की छवि को जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कैसे होगी। ये मामला एक बार फिर बड़ी बहस को सामने लाया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

03 Jun 2026 06:23 pm

Published on:

03 Jun 2026 06:22 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / Shilpa Shinde के हैरेसमेंट केस कबूलनामे के बाद पूजा बेदी ने कही ऐसी बाद, छिड़ी बहस

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बालकनी से मांस फेंकने पर भड़की देवोलीना भट्टाचार्जी, बोलीं- होली पर मोहतरमा पर गुब्बारे का रंग गिरा तो हत्या हो गई थी

Mumbai balcony meat throwing video Devoleena Bhattacharjee angry she remembers delhi holi tarun murder case
TV न्यूज

सूर्या के हत्यारे असद के एनकाउंटर के बाद अभिनेत्री देवोलिना भट्टाचार्जी का फूटा गुस्सा, बोलीं- मां-बाप को भी मिले सजा

Surya Chauhan murder case Devoleena Bhattacharjee demand said after Asad encounter His parents too should be hanged
TV न्यूज

ब्रेन हेमरेज के बाद शोएब इब्राहिम ने पिता की हेल्थ पर दिया अपडेट, बोले- उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया

Shoaib Ibrahim Share father health update after said she has taken off ventilator after brain haemorrhage
TV न्यूज

“काम के बदले समझौते की बात करते थे लोग” अनीता कंवल का बेटी के कास्टिंग काउच पर छलका दर्द

Anita Kanwar big revealed on Daughter Pooja Kanwar casting couch experience and her depression
TV न्यूज

TV शो ‘सेहर होने को है’ में आएगा 6 साल का लीप? ऋषिता कोठारी के शो छोड़ने के बाद होंगे बड़े बदलाव

Seher hone ko hai l new twist 6 years leap rishita kothari exit after Parth Samthaan controversy
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.