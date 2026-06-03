Shilpa Shinde के हैरेसमेंट केस कबूलनामे के बाद पूजा बेदी ने कही ऐसी बाद, छिड़ी बहस

शिल्पा शिंदे के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। एक तरफ कुछ लोग शिल्पा की इस "ईमानदारी" की तारीफ कर रहे थे तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोगों ने उनकी इस स्वीकारोक्ति को लेकर कड़ा विरोध जताया। कई यूजर्स ने ये सवाल उठाया कि अगर आरोप झूठा था, तो इतने सालों बाद इसे मानने का क्या मतलब है और उस वक्त संजय कोहली की छवि को जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कैसे होगी। ये मामला एक बार फिर बड़ी बहस को सामने लाया है।