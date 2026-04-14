फरमान खान ने दिखाए मोनालिसा के बालिग होने के सबूत, जिहादी शादी के आरोपों पर दिया जवाब

Monalisa-Farman Khan Controversy: महाकुंभ से वायरल होने वाली मोनालिसा भोसले पिछले काफी दिनों से लगातार विवादों में बनी हुई है। मुस्लिम फरमान खान के साथ शादी करने के बाद से ही उन्हें लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। मोनालिसा के हाल ही में नाबालिग होने की भी बात सामने आई थी जिसपर अब कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना ही दिया है साथ ही फरमान और मोनालिसा का भी एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दोनों मुस्कराते हुए सबूत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।