‘रामायण’ पर विवादित टिप्पणी के बाद कानूनी पचड़े में फंसे प्रकाश राज, हिंदू भावनाएं आहत करने के आरोप में बीजेपी नेता ने दर्ज कराई शिकायत

इतना ही नहीं आंध्र प्रदेश के बीजेपी नेता भानू प्रकाश ने भी हिंदू भावनाएं आहत करने के आरोप में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि ये विवाद उस कार्यक्रम से जुड़ा है, जिसमें अभिनेता ने केरल में आयोजित एक साहित्यिक आयोजन के दौरान रामायण के किरदारों से संबंधित एक प्रस्तुति का जिक्र किया था। उसी कार्यक्रम के कुछ वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद कई लोगों ने उन पर आपत्ति जताई। धीरे-धीरे यह मामला सोशल मीडिया से निकलकर कानूनी दायरे तक पहुंच गया।