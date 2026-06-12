कंगना की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ को कमाल आर खान ने बताया सी-ग्रेड, बोले- बेकार फिल्मों में वक्त नहीं गवाता

Bharat Bhhagya Viddhaata Released: कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' आज यानी 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को अब तक लोगों के अच्छे रिव्यू मिले हैं। हालांकि अभी कुछ भी कहना काफी जल्दबाजी होगी क्योंकि शानदार कहानी होने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या करती है, इस पर फिल्म की सफलता आंकी जाएगी। इसी बीच फिल्म क्रिटिक ने कंगना की फिल्म का रिव्यू देने से ही मना कर दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।