‘हमारे जैसे लोगों का तमाशा बना देते हैं’, LGBTQ+ रैली के वायरल वीडियो पर ट्रांस महिला का छलका दर्द, बोलीं- ये कानूनन जुर्म है

ट्रांस महिला ने बात करते कहा, 'दो हफ्तों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है। वो सीजेपी की कोई रैली नहीं थी बल्कि ट्रांस बिल को लेकर सरकार के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। हमारे जैसे लोगों के साथ अन्याय होता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं करता है।' ना ही हमारे जैसे लोगों की कोई बात सुनता है। स्वक्श त्रिपाठी नाम की ट्रांस महिला ने साफ कहा कि उनकी वीडियोज का इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है।