नर्सों की यूनिफॉर्म पर बदले कंगना रनौत के सुर, बयान पर अब दी सफाई, बोलीं- ‘समय के साथ बहुत कुछ बदल चुका है’

Kangana Ranaut Clarifies Nurses Uniform Statement: बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में वो एक नर्स का किरदार निभा रही हैं और इसी किरदार की तैयारी के दौरान उन्होंने नर्सों की वर्दी को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिस पर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। हालांकि अब अभिनेत्री ने खुद सामने आकर अपने बयान को लेकर सफाई पेश कर दी है। क्या कुछ कहा है कंगना ने, चलिए जानते हैं।