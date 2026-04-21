Dhurandhar BTS Release: ‘धुरंधर 2’ के बाद बड़ा ट्विस्ट, अब सिनेमाघरों में फिर होगा ‘धुरंधर’ का धमाका, आदित्य धर ने किया प्लान

Dhurandhar Re-Release In Theatres: भारतीय सिनेमा में जब भी बड़ी फिल्मों और रिकॉर्ड तोड़ कमाई की चर्चा होती है, तो पिछले कुछ समय से निर्देशक आदित्य धर और सुपरस्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता के बाद अब ये फिल्म एक और अनोखा इतिहास रचने की तैयारी में है। खबर है कि इस फिल्म की मेकिंग को भी दर्शकों के लिए बड़े पर्दे पर रिलीज करने की योजना बनाई गई है, जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नया प्रयोग माना जा रहा है।