ग्लैमर इंडस्ट्री छोड़ आध्यात्म की राह पर चला टीवी का ये एक्टर, नॉन वेज छोड़ने के साथ ही पहनी तुलसी माला

Karan Wahi Quits Acting: टीवी के हैंडसम हंक करण वाही हाल ही में पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में नजर आए। यहां पर करण ने ऐसा खुलासा किया कि उनके फैंस भी काफी हैरान रह गए। दरअसल करण वाही अब ग्लैमर इंडस्ट्री को छोड़कर आत्याध्म की राह पर निकल चुके हैं। उन्होंने गले में तुलसी माला धारण कर ली है और नॉन वेज भी पूरी तरह से छोड़ चुके हैं। करण वाही ने क्या कुछ कहा है, पारस के पॉडकास्ट में, चलिए जानते हैं।