20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

30 मिनट के लिए सलमान खान ने ली 14 करोड़ की मोटी रकम, एक मिनट के 46 लाख चार्ज करने का दावा हुआ वायरल

Salman Khan Charged 14 Crores For 30 Minutes: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को लेकर एक दावा किया गया है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने एक निजी फंक्शन में 30 मिनट के लिए 14 करोड़ की मोटी फीस चार्ज की है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 20, 2026

Salman Khan Charged 14 Crores For 30 Minutes

Salman Khan Charged 14 Crores For 30 Minutes (सोर्स- एक्स)

Salman Khan Charged 14 Crores For 30 Minutes: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म मातृभूमि को लेकर चर्चाओं में हैं। इसी बीच वो हाल ही में एक प्राइवेट इवेंट में पहुंचे थे। हाल ही में सामने आए एक दावे के मुताबिक, अभिनेता ने एक निजी समारोह में लगभग आधे घंटे की मौजूदगी दर्ज कराने के लिए करीब 14 करोड़ रुपये की भारी रकम ली। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस के बीच हैरानी और चर्चा दोनों देखने को मिल रही है।

सलमान खान ने चार्ज की मोटी रकम (Salman Khan Charged 14 Crores For 30 Minutes)

बताया जा रहा है कि ये दावा 'जाम जाम ब्रदर्स' की ओर से किया गया, जिसमें कहा गया कि इस फीस में अभिनेता की स्टेज पर मौजूदगी, मेहमानों से मुलाकात और सीमित समय की मौजूदगी शामिल थी। हालांकि इस रकम की ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी खबर तेजी से वायरल हो गई है और लोग इस पर अलग-अलग रिएक्शन्स रहे हैं।

अगर इस दावे को सच माना जाए, तो सिर्फ 30 मिनट की मौजूदगी के हिसाब से अभिनेता की प्रति मिनट कमाई लगभग 46 लाख रुपये बैठती है। यही वजह है कि ये आंकड़ा चर्चा का बड़ा विषय बन गया है और मनोरंजन जगत में स्टार वैल्यू को लेकर नई बहस छिड़ गई है।

डायरेक्टर ने सलमान पर किया था दावा (Salman Khan Charged 14 Crores For 30 Minutes)

बता दें कुछ दिन पहले बॉलीवुड के अभिनेता-निर्माता और लेखक विवेक वासवानी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ऐसा खुलासा किया है जिसने फिल्म इंडस्ट्री में नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो लंबे समय से सलमान खान के साथ काम नहीं कर रहे हैं और इसके पीछे की वजह उन्होंने जो बताई है उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे।

विवेक वासवानी ने बताया कि साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म 'पत्थर के फूल' के बाद उन्होंने कभी सलमान खान के साथ काम नहीं किया। इस फिल्म में सलमान के साथ रवीना टंडन, विनोद मेहरा और किरन कुमार भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे। वासवानी का कहना है कि वो ऐसे माहौल में काम करना पसंद नहीं करते जहां शराब या अनुशासनहीनता हो। लेखक की इस बात को सुनने के बाद हर कोई हैरान है।

ये भी पढ़ें

‘धुरंधर 2’ ने रचा इतिहास, बनी भारत की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म, अब आमिर की ‘दंगल’ से सिर्फ इतने करोड़ पीछे
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office Records

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Apr 2026 08:22 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 30 मिनट के लिए सलमान खान ने ली 14 करोड़ की मोटी रकम, एक मिनट के 46 लाख चार्ज करने का दावा हुआ वायरल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

रितेश देशमुख को रोता देख जेनेलिया भी नहीं रोक पाईं आंसू, वीडियो देखते ही फैंस भी हुए इमोशनल

Ritesh Deshmukh-Genelia Deshmukh Crying
बॉलीवुड

आशा भोसले की अस्थि विसर्जित करते हुए नहीं रुके पोती जनाई के आंसू, वीडियो देख हो जाएंगे भावुक!

Zanai Bhosle Emotional During Asha Bhosle Asthi Visarjan
बॉलीवुड

‘मैं सच में अफजल खान जैसा नहीं हूं’, ‘राजा शिवाजी’ में मुस्लिमों के सेनापति बने संजय दत्त ने किरदार पर तोड़ी चुप्पी

Sanjay Dutt On Playing Afzal Khan In Raja Shivaji
बॉलीवुड

Dhurandhar OTT Release: ‘धुरंधर 2’ ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील कर रचा इतिहास, जानें कितने करोड़ रुपये में रणवीर सिंह की फिल्म का हुआ सौदा

Dhurandhar 2 OTT Release
बॉलीवुड

लो कर लो बात! अब ‘बाहुबली 2’ भी हुई पीछे, ‘धुरंधर 2’ ने रचा इतिहास, अब भारत की सबसे बड़ी फिल्म बनने से बस इतने करोड़ दूर

Dhurandhar 2 Highest Grossing India Movie
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.