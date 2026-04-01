30 मिनट के लिए सलमान खान ने ली 14 करोड़ की मोटी रकम, एक मिनट के 46 लाख चार्ज करने का दावा हुआ वायरल

Salman Khan Charged 14 Crores For 30 Minutes: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म मातृभूमि को लेकर चर्चाओं में हैं। इसी बीच वो हाल ही में एक प्राइवेट इवेंट में पहुंचे थे। हाल ही में सामने आए एक दावे के मुताबिक, अभिनेता ने एक निजी समारोह में लगभग आधे घंटे की मौजूदगी दर्ज कराने के लिए करीब 14 करोड़ रुपये की भारी रकम ली। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस के बीच हैरानी और चर्चा दोनों देखने को मिल रही है।