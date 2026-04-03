सलमान खान की शराब पीने की लत पर निर्माता- अभिनेता ने साधा निशाना, बोले- कभी काम नहीं करूंगा

विवेक वासवानी ने विक्की ललनानी के साथ बातचीत में ये भी कहा कि उन्हें “सलमान द स्टार” के साथ काम करने में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर उन्हें “सलमान द एक्टर” के साथ काम करने का अवसर मिलेगा तो वे जरूर विचार करेंगे। उनके मुताबिक जब सलमान खान फिल्मकारों जैसे संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा और सूरज बरजात्या के साथ काम करते हैं, तो उनका एक अलग ही अनुशासित और समर्पित रूप देखने को मिलता है।