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सलमान खान की शराब पीने की लत पर निर्माता- अभिनेता ने साधा निशाना, बोले- कभी काम नहीं करूंगा

Viveck Vaswani Salman Khan Controversy: दिग्गज अभिनेता-निर्माता विवेक वासवानी ने हाल ही में सलमान खान को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 02, 2026

Viveck Vaswani Salman Khan Controversy

Viveck Vaswani Salman Khan Controversy (सोर्स-एक्स)

Viveck Vaswani Salman Khan Controversy: बॉलीवुड के अभिनेता-निर्माता और लेखक विवेक वासवानी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ऐसा खुलासा किया है जिसने फिल्म इंडस्ट्री में नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो लंबे समय से सलमान खान के साथ काम नहीं कर रहे हैं और इसके पीछे की वजह उन्होंने जो बताई है उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे।

‘पत्थर के फूल’ के बाद क्यों नहीं बने साथ? (Viveck Vaswani Salman Khan Controversy)

विवेक वासवानी ने बताया कि साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म 'पत्थर के फूल' के बाद उन्होंने कभी सलमान खान के साथ काम नहीं किया। इस फिल्म में सलमान के साथ रवीना टंडन, विनोद मेहरा और किरन कुमार भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे। वासवानी का कहना है कि वे ऐसे माहौल में काम करना पसंद नहीं करते जहां शराब या अनुशासनहीनता हो।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका सिद्धांत हमेशा से यही रहा है कि वे केवल उसी वातावरण में काम करेंगे जहां पेशेवर अनुशासन बना रहे। यही वजह रही कि उन्होंने आगे सलमान खान के साथ सहयोग नहीं किया।

‘सलमान द एक्टर’ के साथ काम करने की इच्छा नहीं

विवेक वासवानी ने विक्की ललनानी के साथ बातचीत में ये भी कहा कि उन्हें “सलमान द स्टार” के साथ काम करने में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर उन्हें “सलमान द एक्टर” के साथ काम करने का अवसर मिलेगा तो वे जरूर विचार करेंगे। उनके मुताबिक जब सलमान खान फिल्मकारों जैसे संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा और सूरज बरजात्या के साथ काम करते हैं, तो उनका एक अलग ही अनुशासित और समर्पित रूप देखने को मिलता है।

वासवानी ने कहा कि ये निर्माता सिर्फ स्टारडम के भरोसे फिल्म नहीं बनाते, बल्कि अभिनय और कहानी को प्राथमिकता देते हैं। यही वजह है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में सलमान खान का अलग अंदाज देखने को मिलता है।

पुराने दौर की फिल्ममेकिंग को किया याद

इंटरव्यू के दौरान वासवानी ने फिल्म निर्माण के पुराने दौर को याद करते हुए कहा कि पहले जब मतभेद होते थे, तो टीम के लोग बैठकर बातचीत से समस्याओं का समाधान निकाल लेते थे। लेकिन अब तकनीक और डिजिटल प्रक्रियाओं के बढ़ते प्रभाव के कारण वह आपसी जुड़ाव और रचनात्मक माहौल पहले जैसा नहीं रहा।

उन्होंने यह भी बताया कि सलीम खान उस समय फिल्म पत्थर के फूल से जुड़े हुए थे, जिससे सेट पर संतुलन बना रहता था और काम व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ता था।

फिल्म इंडस्ट्री में बयान से बढ़ी हलचल

विवेक वासवानी का यह बयान ऐसे समय आया है जब सलमान खान लगातार अपने नए प्रोजेक्ट्स और फिल्मों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। ऐसे में उनके साथ काम को लेकर आया यह बयान इंडस्ट्री में एक नई बहस को जन्म दे रहा है कि स्टारडम और पेशेवर अनुशासन के बीच संतुलन कितना जरूरी है।

फिलहाल इस बयान पर सलमान खान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यह साफ है कि वासवानी के इस खुलासे ने बॉलीवुड गलियारों में हलचल जरूर बढ़ा दी है।

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Published on:

02 Apr 2026 07:02 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सलमान खान की शराब पीने की लत पर निर्माता- अभिनेता ने साधा निशाना, बोले- कभी काम नहीं करूंगा

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