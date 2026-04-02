‘खोदा पहाड़ निकली चूहिया’, रामायण के टीजर पर ‘कांटे’ डायरेक्टर ने कसा तंज? लोगों ने सुनाई खरी-खोटी

Sanjay Gupta On Ramayana Teaser: निर्देशक नितेश तिवारी की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' का टीजर रिलीज होते ही जहां एक तरफ दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर फिल्ममेकर संजय गुप्ता का एक छोटा-सा लेकिन रहस्यमयी ट्वीट सोशल मीडिया पर बड़ी बहस की वजह बन गया है। इस ट्वीट के बाद नेटिजन्स कयास लगाने लगे कि क्या यह टिप्पणी फिल्म के टीज़र को लेकर की गई है।