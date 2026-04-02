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‘ऋषि कपूर बेटे रणबीर कपूर से रहते थे खफा’, एक्टर विवेक वासवानी ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Ranbir Kapoor-Rishi Kapoor Relationship: रणबीर कपूर और ऋषि कपूर का रिश्ता कभी आसान नहीं रहा। सख्ती, दूरी और अनकहे इमोशंस के बीच पले रणबीर आज रामायण में भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं। जानिए कैसे उनके पिता के साथ जटिल रिश्ते ने उन्हें एक बेहतर इंसान और अभिनेता बनाया।

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मुंबई

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Anshika Kasana

Apr 02, 2026

Rishi Kapoor-Ranbir Kapoor Releationship

Ranbir Kapoor's problematic relationship with his father Rishi Kapoor.

Ranbir Kapoor-Rishi Kapoor Relationship: रणबीर कपूर और ऋषि कपूर का रिश्ता कभी आसान नहीं रहा। सख्ती, दूरी और अनकहे इमोशंस के बीच पले रणबीर आज रामायण में भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं। जानिए कैसे उनके पिता के साथ जटिल रिश्ते ने उन्हें एक बेहतर इंसान और अभिनेता बनाया।

'हमेशा इरिटेटेड रहते थे ऋषि कपूर' (Ranbir Kapoor Rishi Kapoor Relationship)

रणबीर कपूर और ऋषि कपूर का रिश्ता हमेशा आसान नहीं रहा। इंडस्ट्री में कई बार ये बात सामने आई कि ऋषि कपूर का स्वभाव काफी सख्त था और वो रणबीर से अक्सर नाराज रहते थे। रणबीर ने खुद भी माना कि वो अपने पिता से खुलकर बात नहीं कर पाते थे। उनके बीच एक अनकही दूरी थी- जहां प्यार था, लेकिन उसे जताने का तरीका अलग था।

सुभाष घई का भी मानना है कि स्टार किड्स के लिए अपने परिवार की विरासत से बाहर निकलना आसान नहीं होता। कपूर परिवार की विरासत और पिता की छवि- दोनों का दबाव रणबीर पर साफ दिखता था। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से खुद की पहचान बनाई।

रामायण में ‘राम’ और असल जिंदगी का कनेक्शन (Ranbir Kapoor Ramayana Role)

आज रणबीर कपूर 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं। हाल ही में रिलीज हुए टीजर को दर्शकों से बहुत प्यार मिल रहा है। रणबीर ने खुद कहा कि वो राम को निभाने नहीं, बल्कि उनसे सीखने आए हैं। ये बात उनके निजी जीवन से जुड़ी है- जहां उन्होंने एक सख्त पिता से धैर्य, अनुशासन और जीवन की कठिन सच्चाइयों को सीखा।

आने वाले प्रोजेक्ट्स: रणबीर का बड़ा सिनेमाई सफर

रणबीर कपूर का करियर इस समय एक बड़े मोड़ पर है। रामायण के अलावा उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स लाइन में हैं। सबसे चर्चित है एनिमल पार्क, जो उनकी सुपरहिट फिल्म एनिमल का सीक्वल है। इस फिल्म में वह एक दमदार डबल रोल में नजर आ सकते हैं और इसकी शूटिंग 2027 के आसपास शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा ब्रहमास्त्र 2 भी पाइपलाइन में है, जिसकी तैयारी जल्द शुरू होने वाली है और ये उनके फैंटेसी यूनिवर्स को आगे बढ़ाएगी। संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर भी उनके बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल है, हालांकि इसमें देरी की खबरें सामने आई हैं। इन सभी फिल्मों से साफ है कि रणबीर आने वाले सालों में बड़े और अलग-अलग तरह के किरदार निभाने वाले हैं।

जटिल रिश्ता, लेकिन मजबूत इंसान (Ranbir Kapoor emotional story)

रणबीर कपूर और ऋषि कपूर के बीच का रिश्ता भले ही परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसी ने रणबीर को गहराई दी। रणबीर ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वो अपनी बेटी राहा के दोस्त बनना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उनके और पिता ऋषि कपूर के बीच एक दीवार हमेशा मौजूद रही, जो वो अपने और अपनी बेटी के बीच नहीं बनने देना चाहते।

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रणबीर कपूर

Published on:

02 Apr 2026 03:29 pm

Hindi News / Entertainment / ‘ऋषि कपूर बेटे रणबीर कपूर से रहते थे खफा’, एक्टर विवेक वासवानी ने किया चौंकाने वाला खुलासा

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