‘ऋषि कपूर बेटे रणबीर कपूर से रहते थे खफा’, एक्टर विवेक वासवानी ने किया चौंकाने वाला खुलासा

रणबीर कपूर का करियर इस समय एक बड़े मोड़ पर है। रामायण के अलावा उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स लाइन में हैं। सबसे चर्चित है एनिमल पार्क, जो उनकी सुपरहिट फिल्म एनिमल का सीक्वल है। इस फिल्म में वह एक दमदार डबल रोल में नजर आ सकते हैं और इसकी शूटिंग 2027 के आसपास शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा ब्रहमास्त्र 2 भी पाइपलाइन में है, जिसकी तैयारी जल्द शुरू होने वाली है और ये उनके फैंटेसी यूनिवर्स को आगे बढ़ाएगी। संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर भी उनके बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल है, हालांकि इसमें देरी की खबरें सामने आई हैं। इन सभी फिल्मों से साफ है कि रणबीर आने वाले सालों में बड़े और अलग-अलग तरह के किरदार निभाने वाले हैं।