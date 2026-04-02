धर्म की दीवारें टूटीं! हिंदू-मुस्लिम दोनों में छाया ‘रामायण’ का जादू, घंटों में तोड़े व्यूज के सारे रिकॉर्ड

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) इन दिनों अपनी टीम के साथ लॉस एंजिल्स में हैं और वहीं फिल्म के निर्माताओं ने 'रामायण' का पहला टीजर भारत के बजाय सात समंदर पार अमेरिका के लॉस एंजिल्स में रिलीज कर दिया, जिसमें सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि भारतीय दर्शक, जो इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो अब काफी गुस्से में है, लेकिन अब भारतीयों का भी टीजर देखने का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि कुछ घंटे पहले इसे भारत में भी रिलीज कर दिया गया है और इसके टीजर को रिलीज करते ही सारे धर्म के दीवार टूटते नजर आई है, क्योंकी सभी दर्शक इसके मुरीद हो गए है और तारीफे कर रहे है।