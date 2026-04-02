सिर्फ 2:38 मिनट में छा गई ‘रामायण’! मिला शानदार रिव्यू ‘दिव्य अनुभव’ और VFX ने उड़ाए होश

बता दें, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इस टीजर को देखकर कहा कि ये रामायण की परंपरा और अपार उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरती है। उन्होंने रणबीर कपूर के भगवान राम के किरदार की भी जमकर तारीफ की और कहा कि रणबीर की अदाकारी में एक दिव्यता और ताकत साफ नजर आती है। तो दूसरे फिल्म एनालिस्ट रमेश बाला ने भी इस टीजर को एक दिव्य अनुभव बताया और फिल्म का एरा, पैमाना और इमोशन हर फ्रेम में बहुत ही भव्य और शानदार लगती है, जो इंडियन सिनेमा के लिए एक यादगार पल हो सकता है।