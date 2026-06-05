शिल्पा शिंदे के कबूलनामे पर भड़के अशोक पंडित, बोले- ‘अपने फायदे के लिए किसी की छवि खराब करना शर्मनाक’

शिल्पा शिंदे पर भड़के अशोक पंडित। (फोटो सोर्स: IMDb)
Shilpa Shinde Controversy: टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने हाल ही में इस बात कर खुलासा किया कि उन्होंने 'भाभी जी घर पर हैं' के प्रोड्यूसर संजय कोहली पर यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया था। जिसके बाद से सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। नेटिजन्स के साथ-साथ अभिनय जगत की कई बड़ी हस्तियों ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। इनमें हिना खान, पूजा बेदी के बाद अब फिल्ममेकर और FWICE के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित का नाम भी शामिल हो गया है। उन्होंने शिल्पा शिंदे के वायरल बयान के बाद उन्होंने कहा कि झूठे आरोपों से आरोपी और असली पीड़ितों, दोनों को गंभीर नुकसान हो सकता है।
हाल ही में स्क्रीन से बात करते हुए, अशोक पंडित ने कहा कि अगर शिल्पा शिंदे के दिए गए बयान सच हैं, तो उनकी गंभीर जांच और निंदा होनी चाहिए। इसके साथ ही सेक्शुअल हैरेसमेंट को गंभीर आरोप बताते हुए, उन्होंने कहा कि इसे पर्सनल या प्रोफेशनल झगड़ों को निपटाने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना बहुत गलत है।
आगे उन्होंने कहा, "अगर शिल्पा शिंदे ने पॉडकास्ट में जो कहा वो सच है, तो इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। भले ही कोई प्रोड्यूसर शो को चलाने और अपने क्रू की रोजी-रोटी बचाने के लिए चुप रहना चुनता है, लेकिन वो झूठा आरोप लगाने वाले को खुली छूट नहीं देता। उनके अनुसार, झूठे आरोप किसी व्यक्ति की इज्जत, करियर और मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, साथ ही असली पीड़ितों पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है।"
इस पर आगे बात करते हुए उन्होंने कहा, "हर झूठा आरोप उन लोगों पर भरोसा कमजोर करता है जिनके साथ असलियत में ऐसा कुछ हुआ होता है और कहा कि अगर कोई जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी और इज्जत को अपने फायदे के लिए नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो यह "किसी भी तरह से मंजूर नहीं है।"
हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान 'भाभी जी घर पर हैं!' एक्ट्रेस शिल्पा शिंद ने कहा कि संजय कोहली के खिलाफ बकाया पेमेंट को लेकर हुए झगड़े में उन्होंने जो सेक्शुअल हैरेसमेंट की शिकायत की थी, वो झूठी थी। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और ऑनलाइन यूजर्स के कड़े रिएक्शन आए।
IANS के साथ एक अलग बातचीत में, उन्होंने कहा कि शिकायत की वजह से संजय कोहली की गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि उन्हें पता था कि आरोप झूठा है। उन्होंने कहा, “मैंने पुलिस को उसे कभी गिरफ्तार नहीं करने दिया क्योंकि मुझे पता था कि मैं झूठ बोल रही हूं। मेरा इरादा सिर्फ पैसे वसूलना नहीं था। लोगों को पूरी सच्चाई जाने बिना किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए।”
शिंदे ने यह भी आरोप लगाया कि इंडस्ट्री में कुछ लोग इस विवाद का इस्तेमाल पब्लिसिटी के लिए कर रहे थे और कहा कि उन्होंने इसलिए बात की क्योंकि वह अब इस झूठ के साथ नहीं रहना चाहती थीं। भाबीजी घर पर हैं! छोड़ने के बाद हुए झगड़े को याद करते हुए उन्होंने कहा, “लोगों ने मुझे साइको कहा। मेरे बारे में अफवाहें फैलाई गईं। मेरे खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन केस किए गए। CINTAA ने भी मेरे खिलाफ एक्शन लिया। वो शो छोड़ना आसान नहीं था। मुझे बिग बॉस में हिस्सा लेने से रोकने की कोशिशें हुईं। मैंने आखिरकार कबूल कर लिया क्योंकि मैं इस झूठ को हमेशा अपने साथ नहीं रखना चाहती थी।”
जानकारी के लिए बता दें कि 2016 में 'भाबीजी घर पर हैं!' से शिल्पा शिंदे का बाहर होना इंडियन टेलीविजन पर सबसे ज्यादा चर्चित विवादों में से एक बन गया था। कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मामलों और बकाया पेमेंट न होने के आरोप पर मेकर्स के साथ तीखी बहस के बाद उन्होंने यह सिटकॉम छोड़ दिया। बदले में प्रोडक्शन हाउस ने उन पर अनप्रोफेशनल व्यवहार का आरोप लगाया और उन्हें शो में वापस आने के लिए एक लीगल नोटिस भेजा। फिर यह झगड़ा एक लंबी कानूनी और पब्लिक लड़ाई में बदल गया। उस दौरान, शिंदे ने प्रोड्यूसर बिनैफर कोहली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और प्रोड्यूसर संजय कोहली पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया। सालों बाद, दोनों पक्षों के बीच रिश्ते सुधरे, और शिंदे 'भाबीजी घर पर हैं' में वापस आ गईं।
जानकारी के लिए बता दें कि FWICE (Federation of Western India Cine Employees) भारत की फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में काम करने वालों, टेक्नीशियन और अलग-अलग क्राफ्ट यूनियनों को रिप्रेजेंट करने वाली एक अम्ब्रेला बॉडी है।
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