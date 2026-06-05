शिल्पा शिंदे के कबूलनामे पर भड़के अशोक पंडित, बोले- ‘अपने फायदे के लिए किसी की छवि खराब करना शर्मनाक’

जानकारी के लिए बता दें कि 2016 में 'भाबीजी घर पर हैं!' से शिल्पा शिंदे का बाहर होना इंडियन टेलीविजन पर सबसे ज्यादा चर्चित विवादों में से एक बन गया था। कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मामलों और बकाया पेमेंट न होने के आरोप पर मेकर्स के साथ तीखी बहस के बाद उन्होंने यह सिटकॉम छोड़ दिया। बदले में प्रोडक्शन हाउस ने उन पर अनप्रोफेशनल व्यवहार का आरोप लगाया और उन्हें शो में वापस आने के लिए एक लीगल नोटिस भेजा। फिर यह झगड़ा एक लंबी कानूनी और पब्लिक लड़ाई में बदल गया। उस दौरान, शिंदे ने प्रोड्यूसर बिनैफर कोहली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और प्रोड्यूसर संजय कोहली पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया। सालों बाद, दोनों पक्षों के बीच रिश्ते सुधरे, और शिंदे 'भाबीजी घर पर हैं' में वापस आ गईं।