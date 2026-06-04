लोगों ने झूठे हैरेसमेंट पर लगाई शिल्पा शिंदे को लताड़ तो एक्ट्रेस ने दिया करारा जवाब, बोलीं- जो बोओगे वो काटोगे

'बिग बॉस 11' की विजेता रह चुकी शिल्पा शिंदे ने साफ किया कि जब वे मुसीबत में थीं, तब पूरी इंडस्ट्री में से कोई भी उनके समर्थन में आगे नहीं आया था। उन्होंने कहा, "आज भी लोग सोशल मीडिया पर मेरा मजाक उड़ाते हैं और गालियां देते हैं, लेकिन जब आपको अंदर से पता होता है कि आप अब ईमानदार हैं, तो आप किसी के डर में नहीं जीते। उस बुरे दौर में कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था, इसलिए आज भी मुझे किसी के सपोर्ट की उम्मीद नहीं है। इंडस्ट्री में कई ऐसे कलाकार हैं जो निर्माताओं को जानबूझकर निशाना बनाते हैं और फिर भी सालों तक काम करते रहते हैं, लेकिन हम जैसे कलाकार मूर्ख हैं क्योंकि हम ईमानदारी से जीना चाहते हैं। मुझे अब किसी की परवाह नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है।"