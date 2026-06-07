एक्ट्रेस मधु शाह का खुलासा, ‘मैं उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में थी जो मिथुन दा से दूसरा टेक करवा लेती थीं’

मधु शाह ने मिथुन चक्रवर्ती की तस्वीर को लेकर खुलकर बात की और बताया कि ये हैं मिथुन दा और मिथुन दा के साथ काम करना यानी कि वन टेक एक्टर के साथ काम करना। वो एक टेक में फिल्में कंप्लीट करते थे। लेकिन मैं वो एक्ट्रेस थी जो मिथुन चक्रवर्ती साहब से दूसरा टेक भी करवा लेती थी अपने लिए। जिस पर मिथुन दा बोलते भी थे कि क्या ऑस्कर मिल जाएगा क्या? इस तरह से मधु शाह मिथुन चक्रवर्ती के बारे में बोलती हुई नजर आई। उन्होंने इसके साथ ही यह भी बताया कि वन टेक आर्टिस्ट का मतलब यह है कि अगर मैं सेकंड टेक भी चाहूं तो यह देते नहीं थे। लेकिन मैं उनसे सेकंड टेक ले लेती थी। उन्होंने कहा कि मैं उनसे बोलती थी वन मोर दादा प्लीज। तब मिथुन दा मान जाते थे और वह सेकंड टेक भी मेरे लिए कर लेते थे।