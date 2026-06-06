नाना पाटेकर से हुए झगड़े पर एक्ट्रेस मधु शाह का बड़ा खुलासा, बोलीं- “उन्होंने मुझे असली का थप्पड़ मारा, तो मैंने भी जड़ दिया’

मधु ने बताया कि उस गंभीर सीन के दौरान काफी कोशिशों के बाद भी उनकी आंखों से असली आंसू नहीं निकल पा रहे थे। तभी नाना पाटेकर ने सीन को रियल बनाने के लिए बिना किसी चेतावनी के अचानक मधु के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मधु कहती हैं, "रिहर्सल में ऐसा कुछ तय नहीं था, उन्होंने अचानक थप्पड़ मारकर मुझे गहरे सदमे में डाल दिया था। मैं उस समय बहुत गुस्सैल स्वभाव की लड़की थी। मुझे इतना भयंकर गुस्सा आया कि मेरे रिफ्लेक्स ने काम किया और मैंने भी आव देखा न ताव, तुरंत नाना पाटेकर को पलटकर एक असली का थप्पड़ जड़ दिया।"