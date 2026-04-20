लो कर लो बात! अब ‘बाहुबली 2’ भी हुई पीछे, ‘धुरंधर 2’ ने रचा इतिहास, अब भारत की सबसे बड़ी फिल्म बनने से बस इतने करोड़ दूर

Dhurandhar 2 Highest Grossing India Movie: भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक और बड़ा अध्याय जुड़ गया है। अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने आखिरकार वो कर दिखाया है, जिसकी उम्मीद लंबे समय से की जा रही थी। शानदार प्रदर्शन के दम पर इस फिल्म ने अब 'बाहुबली 2' को पीछे छोड़ते हुए दुनिया भर में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये उपलब्धि सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस आंकड़ा नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा की ताकत का बड़ा संकेत मानी जा रही है।