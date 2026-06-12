बंदूक, बदला और बॉक्स ऑफिस बैटल! आलिया भट्ट और हुमा कुरैशी के बीच छिड़ेगी असैसिन वॉर

तो वहीं, हुमा कुरैशी की 'बेबी डू डाई डू' एक अलग तरह की कहानी पेश करती है। बता दें, फिल्म में हुमा एक बहरी और गूंगी असैसिन का किरदार निभा रही हैं। उनके हाथ में दिखने वाला लाल छाता पहले से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। इस फिल्म में एक्शन के साथ मिस्ट्री, डार्क कॉमेडी और सस्पेंस का तड़का भी है। साथ ही, यहां असैसिन का किरदार किसी जासूसी एजेंट की तरह नहीं बल्कि एक रहस्यमयी और अनप्रिडिक्टेबल शख्सियत के रूप में भी सामने आता है।