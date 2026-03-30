यूएस-ईरान जंग से शाहरुख खान की ‘किंग’ को झटका, फिल्म की शूटिंग टली, अब मुंबई में ही करना होगा शूट

Shahrukh Khan Movie King Shooting Cancelled: बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म 'किंग' को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का दुबई शेड्यूल अचानक रद्द कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक, क्षेत्र में बढ़े तनाव और सुरक्षा कारणों को देखते हुए मेकर्स ने ये फैसला लिया है। अब फिल्म की टीम उसी एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग मुंबई में तैयार किए गए भव्य सेट पर करने जा रही है।