प्रकाश राज की मां का हुआ निधन, लंबी बीमारी के बाद सुवर्णलता ने दुनिया को कहा अलविदा

काम के मोर्चे पर प्रकाश राज हाल के समय में कई चर्चित फिल्मों में नजर आए हैं। उन्होंने 'देवरा: पार्ट 1' और 'दे कॉल हिम ओजी' जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचा। इसके अलावा 'सीता पयनम' में भी उनकी भूमिका को सराहा गया। आने वाले समय में वो एक बड़े प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं, जिसमें सुपरस्टार महेश बाबू के साथ उनका अहम किरदार बताया जा रहा है।