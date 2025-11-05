चाइल्ड आर्टिस्ट का फूटा प्रकाश राज पर गुस्सा, एक्टर के एक फैसले से मचा बवाल, जानें पूरा मामला

चाइल्ड आर्टिस्ट का फूटा प्रकाश राज पर गुस्सा
Child artist Deva Nandha criticizes Kerala film awards jury: 55वें केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स का ऐलान होते ही एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस बार एक्टर प्रकाश राज की अध्यक्षता वाली जूरी ने मिलकर एक फैसला लिया था, जिसके बाद देश में हंगामा मच गया। हर कोई एक्टर से सवाल-जवाब करने लगा। यह पूरा मामला 3 नवंबर का है आइये जानते हैं इसके बारे में...
सोमवार को प्रकाश राज की अध्यक्षता वाली जूरी ने जो घोषणा की थी उसमे कहा गया था कि इस बार किसी भी 'चिल्ड्रेन फिल्म' या 'चाइल्ड आर्टिस्ट' को किसी भी कैटेगरी में कोई अवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। जूरी के इसी फैसले की अब चाइल्ड एक्ट्रेस देवा नंदा ने निंदा की है। देवा नंदा ने हाल ही में फिल्म 'गु' में अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए तारीफ बटोरी थीं। अब लगभग 24 घंटे बाद देवा नंदा ने जूरी के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है।
देवा नंदा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बाकी सभी चाइल्ड एक्टर्स की तरफ से अपनी बात रखी। उन्होंने जूरी के फैसले पर सवाल उठाते हुए लिखा, "आप बच्चों से आंखें मूंद सकते हैं, लेकिन यह मत कहिए कि यहां सब कुछ अंधकारमय है। बच्चे भी इसी समाज का हिस्सा हैं।" देवा नंदा ने आगे आरोप लगाया कि 2024 के मलयालम फिल्म अवार्ड्स के ऐलान के साथ ही जूरी ने 'आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी आंखें मूंद लीं।'
देवा नंदा ने तर्क दिया कि इस साल योग्य चाइल्ड टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपनी फिल्म 'गु' के अलावा 'स्थानार्थी श्रीकुट्टन', 'फीनिक्स' और 'एआरएम' जैसी फिल्मों में चाइल्ड एक्टर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस का उदाहरण दिया। उन्होंने प्रकाश राज के बयान पर पलटवार करते हुए लिखा, "दो बच्चों को अवॉर्ड देने से इनकार करके यह नहीं कहा जा सकता कि बच्चों वाली ज्यादा फिल्में बननी चाहिए। अगर आपने दो बच्चों को अवॉर्ड दिए होते, तो यह कई और बच्चों के लिए प्रेरणा बन जाता।"
देवा नंदा ने प्रकाश राज के लिए अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए लिखा कि जूरी अध्यक्ष ने खुद कहा था कि बच्चों को अधिक अवसर मिलने चाहिए और वे समाज का हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने 'बच्चों के अधिकारों की अनदेखी की है।" उन्होंने साफ कहा कि "अधिकारों को नकारकर सुधारों की शुरुआत नहीं की जानी चाहिए। सुधारों के साथ-साथ अधिकारों की रक्षा भी होनी चाहिए।"
देवा नंदा के इस पोस्ट को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कई हस्तियों, जिनमें फिल्ममेकर विनेश विश्वनाथ और एक्टर आनंद मनमदन ने सपोर्ट किया है। बता दें, प्रकाश राज ने घोषणा के दौरान कहा था कि बेस्ट चिल्ड्रेन फिल्म कैटेगरी के लिए भेजी गईं छह फिल्में जूरी के 'मानक पर खरी नहीं उतरीं हैं।"
