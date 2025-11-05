चाइल्ड आर्टिस्ट का फूटा प्रकाश राज पर गुस्सा, एक्टर के एक फैसले से मचा बवाल, जानें पूरा मामला

देवा नंदा ने प्रकाश राज के लिए अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए लिखा कि जूरी अध्यक्ष ने खुद कहा था कि बच्चों को अधिक अवसर मिलने चाहिए और वे समाज का हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने 'बच्चों के अधिकारों की अनदेखी की है।" उन्होंने साफ कहा कि "अधिकारों को नकारकर सुधारों की शुरुआत नहीं की जानी चाहिए। सुधारों के साथ-साथ अधिकारों की रक्षा भी होनी चाहिए।"



देवा नंदा के इस पोस्ट को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कई हस्तियों, जिनमें फिल्ममेकर विनेश विश्वनाथ और एक्टर आनंद मनमदन ने सपोर्ट किया है। बता दें, प्रकाश राज ने घोषणा के दौरान कहा था कि बेस्ट चिल्ड्रेन फिल्म कैटेगरी के लिए भेजी गईं छह फिल्में जूरी के 'मानक पर खरी नहीं उतरीं हैं।"