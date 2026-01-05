5 जनवरी 2026,

सोमवार

टॉलीवुड

Kannan Pattambi: किडनी की समस्या जूझ रहे थे फेमस एक्टर, 62 वर्ष की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा…

Kannan Pattambi Dies: नहीं रहे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता और प्रोडक्शन कंट्रोलर कन्नन पट्टाम्बी। 62 वर्ष की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा…

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 05, 2026

Kannan Pattambi

मलयालम अभिनेता कन्नन पट्टाम्बी (इमेज सोर्स: IMDb)

Kannan Pattambi Passed Away:मनोरंजन जगत से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। मशहूर मलयालम अभिनेता कन्नन पट्टाम्बी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हां, तीन दशकों तक पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे अपनी मेहनत से पहचान बनाने वाले इस प्रतिभाशाली अभिनेता और प्रोडक्शन कंट्रोलर ने 62 वर्ष की उम्र में हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनके जाने की खबर ने दर्शकों के दिलों में गहरा दर्द और स्तब्धता छोड़ दी है।

अस्पताल में चल रहा था इलाज…

ताजा जानकारी के मुताबिक, कन्नन पट्टाम्बी पिछले कई महीनों से किडनी की गंभीर बीमारी से लड़ रहे थे। कोझिकोड के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्होंने 62 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। इस दुखद खबर की पुष्टि उनके बड़े भाई और फिल्ममेकर मेजर रवि ने की।

एक्टर के बड़े भाई का पोस्ट आया सामने

एक्टर के बड़े भाई मेजर रवि ने सोशल मीडिया अकाउंट 'इंस्टाग्राम' पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि उनके प्यारे छोटे भाई कन्नन ने कल रात 11:41 बजे अंतिम सांस ली। उन्होंने बताया कि कन्नन का अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे पलक्कड़ जिले के नजंगट्टीरी स्थित उनके घर पर किया जाएगा। अपने संदेश के अंत में उन्होंने लिखा कि मेरा छोटा भाई अब स्वर्ग में है। ओम शांति।

