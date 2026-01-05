Kannan Pattambi: किडनी की समस्या जूझ रहे थे फेमस एक्टर, 62 वर्ष की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा…

Kannan Pattambi Passed Away:मनोरंजन जगत से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। मशहूर मलयालम अभिनेता कन्नन पट्टाम्बी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हां, तीन दशकों तक पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे अपनी मेहनत से पहचान बनाने वाले इस प्रतिभाशाली अभिनेता और प्रोडक्शन कंट्रोलर ने 62 वर्ष की उम्र में हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनके जाने की खबर ने दर्शकों के दिलों में गहरा दर्द और स्तब्धता छोड़ दी है।