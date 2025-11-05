Patrika LogoSwitch to English

‘एक बॉलीवुड एक्ट्रेस करती हैं एस्कॉर्ट का काम…’ डिटेक्टिव तान्या पुरी के खुलासों के बाद मचा तहलका

Detective Tanya Puri On Bollywood Actress: इन दिनों सोशल मीडिया पर तान्या पुरी का नाम काफी सुर्खियों में है, उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस को लेकर लगातार एक के बाद एक बड़े धमाकेदार खुलासे किए हैं। उन्होंने खुलेआम बताया कि एक एक्ट्रेस पैसो के लिए वन नाइट स्टैंड भी करती हैं।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 05, 2025

Detective Tanya Puri big reveals

डिटेक्टिव तान्या पुरी ने किया बॉलीवुड एक्ट्रेस को लेकर खुलासा

Private Detective Tanya Puri: बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई को लेकर अक्सर दबी जुबान में बातें होती रहती हैं। लोग सब जानते हुए भी कुछ नहीं कहते। सोशल मीडिया पर अक्सर लिव-इन, डेटिंग और पति-पत्नी में तलाक की खबरें आती रहती है, लेकिन आज एक प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या पुरी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसने तहलका मचा दिया है। हर कोई हैरान हो रहा है और सोचने पर मजबूर हो रहा है।

तान्या पुरी ने किया बॉलीवुड एक्ट्रेस को लेकर खुलासा (Detective Tanya Puri On Bollywood actress escort)

सिद्धार्थ कन्नन पॉडकास्ट में तान्या पुरी ने कई बड़े खुलासे किए। तान्या पुरी ने एक फेमस लेकिन गुमनाम एक्ट्रेस के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वह इन दिनों फिल्मों में ज्यादा काम नहीं कर रही हैं, लेकिन वह हाई-प्रोफाइल लोगों से होटल्स में मिलती हैं। वह साइड में एक एस्कॉर्ट का काम करती हैं।" तान्या ने आगे बताया कि एक्ट्रेस इवेंट्स में सिर्फ 'अपीयरेंस' के पैसे लेती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और चलता है वह ज्यादा पैसे कमाने के लिए अलग-अलग शहरों में भी जाती है, लेकिन तान्या पुरी ने पूरा वाकया तो बताया, पर एक्ट्रेस के नाम का खुलासा नहीं किया।

तान्या पुरी ने बताया उस एक्ट्रेस की इमेज है बेहद साफ-सुथरी (Tanya Puri Big Revealed)

तान्या पुरी ने आगे बताया, "वो एक्ट्रेस ऐसे लड़के के साथ रिलेशनशिप में रही है, जो शोबिज की दुनिया से नहीं है। उन्हें अपने करियर के एक समय पर ज्यादा काम नहीं मिल रहा था। इंडस्ट्री में उनकी इमेज बहुत साफ-सुथरी और अच्छी है। वह किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, पर यह सब सिर्फ एक दिखावा है।"

वो एक इंसान के साथ नहीं कई लोगों के साथ हैं रिश्ते में

इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस एक्ट्रेस का पार्टनर ही तान्या के पास केस लेकर आया था। पार्टनर को शक था कि एक्ट्रेस उसे धोखा दे रही है। तान्या ने खुलासा किया, "हमने जब मॉनिटर करना शुरू किया तब पता चला कि वह सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं, बल्कि कई लोगों के साथ इन्वॉल्व थीं। वह देश के अलग-अलग हिस्सों में अपीयरेंस देने जाती हैं, लोगों से मिलती हैं और उसके पैसे चार्ज करती हैं।" तान्या के मुताबिक, वह एक्ट्रेस यह सब इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें एक खास 'फैंसी लाइफ' चाहिए।

तान्या ने आगे कहा, "एक्ट्रेस के पार्टनर को जब यह पूरा सच पता चला तो भी उसने रिश्ता खत्म नहीं किया।" तान्या ने बताया कि पार्टनर ने यह सब सिर्फ तसल्ली के लिए पता किया था, और रिश्ता आज भी बरकरार है क्योंकि दोनों के खर्चे इसी पैसे से चलते हैं। उनका साथ में एक बिजनेस भी है, जिसके लिए पैसा आता है।

