‘किंग’ के बाद रोमांटिक फिल्म में नजर आएंगे शाहरुख खान? फराह खान करेंगी निर्देशन

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी आगामी फिल्म किंग की शूटिंग में व्यस्त हैं। इसी बीच खबर सामने आई है कि अभिनेता अपनी अगली फिल्म को लेकर भी सक्रिय हो गए हैं और कई निर्देशकों व लेखकों से मुलाकात कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘किंग’ के बाद वे किस प्रोजेक्ट को चुनेंगे, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन एक खास स्क्रिप्ट ने उनका ध्यान खींचा है। यह प्रोजेक्ट बड़े पैमाने पर बनने वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म हो सकती है। खास बात यह है कि यह फिल्म पुराने दौर के क्लासिक रोमांस की फॉर्मेट में बनाई जाने की योजना है, जो आज के दौर में कम देखने को मिलती है। इस वजह से ये प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गया है।