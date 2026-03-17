गिरफ्तारी के वॉरेंट के बीच रैपर बादशाह के कॉन्सर्ट में अफरा-तफरी, यूपी पुलिस ने किया बल प्रयोग

Badshah Tateeree Controversy: मशहूर रैपर बादशाह एक बार फिर अपने गाने ‘टटीरी’ को लेकर विवादों में घिर गए हैं। जहां एक तरफ उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बड़े कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर सबको चौंका दिया। हालांकि यह कार्यक्रम विवादों और अव्यवस्था के कारण चर्चा का विषय बन गया है।