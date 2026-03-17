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गिरफ्तारी के वॉरेंट के बीच रैपर बादशाह के कॉन्सर्ट में अफरा-तफरी, यूपी पुलिस ने किया बल प्रयोग

Badshah Tateeree Controversy: रैपर और सिंगर बादशाह अपने गाने 'टटीरी' को लेकर इन दिनों कानूनी पचड़ों का सामना कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने बड़ा कदम उठाया है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 17, 2026

Badshah Tateeree Controversy

Badshah Tateeree Controversy (सोर्स- एक्स)

Badshah Tateeree Controversy: मशहूर रैपर बादशाह एक बार फिर अपने गाने ‘टटीरी’ को लेकर विवादों में घिर गए हैं। जहां एक तरफ उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बड़े कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर सबको चौंका दिया। हालांकि यह कार्यक्रम विवादों और अव्यवस्था के कारण चर्चा का विषय बन गया है।

भारी भीड़ के बीच हुआ कॉन्सर्ट (Badshah Tateeree Controversy)

रविवार को आयोजित इस कॉन्सर्ट में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ के चलते पुलिस को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी। हालात तब बिगड़ गए जब बड़ी संख्या में लोग बिना उचित व्यवस्था के एकत्रित हो गए, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को नियंत्रित करना पड़ा।

टिकट होने के बावजूद नहीं मिल पाया प्रवेश (Badshah Tateeree Controversy)

कॉन्सर्ट में शामिल होने आए कई दर्शकों ने अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्होंने महंगे टिकट खरीदे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कार्यक्रम स्थल के अंदर जाने का मौका नहीं मिला। कई लोग मुख्य गेट के बाहर ही खड़े रह गए और उनका पैसा व्यर्थ चला गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार्यक्रम स्थल के बाहर अफरा-तफरी का माहौल था और आयोजकों की ओर से उचित प्रबंधन नहीं किया गया। इससे दर्शकों में निराशा और गुस्सा साफ नजर आया।

‘टटीरी’ गाने पर क्यों मचा है विवाद? (Badshah Tateeree Controversy)

बादशाह के इस गाने को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब आरोप लगे कि इसमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और म्यूजिक वीडियो में नाबालिग लड़कियों को गलत तरीके से दिखाया गया है। इस मामले ने तूल पकड़ते हुए राजनीतिक और सामाजिक स्तर तक पहुंच गया।

उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने राज्य में उनके कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की है और सख्त कार्रवाई की बात कही है। इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार तक शिकायत पहुंच चुकी है।)

हरियाणा में कानूनी मुश्किलें बढ़ीं (Badshah Tateeree Controversy)

विवाद सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। हरियाणा के कई जिलों में रैपर के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। अदालत में पेश न होने के कारण उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। साथ ही, पुलिस ने उनके देश छोड़कर जाने पर रोक लगाने के लिए लुकआउट नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की है।

हालांकि मुरादाबाद पुलिस का कहना है कि उन्हें इस मामले में किसी तरह की आधिकारिक सूचना नहीं मिली थी, इसलिए कॉन्सर्ट को रोका नहीं गया।

माफी के बाद भी नहीं थमा विवाद

बढ़ते विवाद के बीच बादशाह ने पहले ही एक वीडियो जारी कर माफी मांग ली थी और विवादित गाने को प्लेटफॉर्म्स से हटाने की बात कही थी। बावजूद इसके, विरोध और कानूनी कार्रवाई का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा।

सवालों के घेरे में आयोजन और जिम्मेदारी

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर बड़े आयोजनों की सुरक्षा और प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ओर कलाकार विवादों में घिरे हैं, वहीं दूसरी ओर आयोजन की अव्यवस्था ने फैंस के अनुभव को खराब कर दिया।

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Published on:

17 Mar 2026 02:27 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / गिरफ्तारी के वॉरेंट के बीच रैपर बादशाह के कॉन्सर्ट में अफरा-तफरी, यूपी पुलिस ने किया बल प्रयोग

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