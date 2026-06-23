जैकी श्रॉफ ने शेयर की राज बब्बर के युवा दिनों की अनदेखी तस्वीर, फैंस को याद आया गुजरा जमाना

Raj Babbar 74th birthday Jackie Shroff instagram post: हिंदी और पंजाबी सिनेमा के साथ-साथ राजनीति के मंच पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ने वाले दिग्गज अभिनेता राज बब्बर (Raj Babbar) आज, 23 जून को अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर सुबह से ही देश भर के फिल्मी सितारों, राजनेताओं और प्रशंसकों की तरफ से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। इसी बीच, बॉलीवुड के 'जग्गू दादा' यानी सुपरस्टार जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) ने बेहद खास और अनोखे अंदाज में अपने पुराने दोस्त राज बब्बर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। जैकी श्रॉफ का यह सोशल मीडिया पोस्ट इंटरनेट पर प्रशंसकों का दिल जीत रहा है।