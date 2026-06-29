हर्षद चोपड़ा को धोखा देने वाली एक्ट्रेस कौन? सामने आया ‘कुमकुम भाग्य’ फेम श्रीति झा का नाम

शो में अपने इस दिल टूटने (Heartbreak) के किस्से को बयां करते हुए हर्षद काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, "मैं स्वभाव से एक बहुत ही इमोशनल इंसान हूं और बहुत जल्दी सामने वाले पर निर्भर हो जाता हूं। जब मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। लेकिन अपनी जिंदगी के उस दौर में प्यार और बेस्ट फ्रेंड दोनों को एक साथ खो देने के बाद, मैं पूरी तरह से अपने आप में सिमट गया। मुझे लगने लगा कि अकेले रहकर ही मैं सुरक्षित हूं।" हर्षद ने माना कि अब वह उस अकेलेपन के दायरे (Comfort Zone) से बाहर आने में भी डरते हैं।