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हर्षद चोपड़ा को धोखा देने वाली एक्ट्रेस कौन? सामने आया ‘कुमकुम भाग्य’ फेम श्रीति झा का नाम

Harshad Chopda cheating controversy: टीवी एक्टर हर्षद चोपड़ा ने नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप' सीजन 2 में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि साल 2010 में उनकी गर्लफ्रेंड और उनके बेस्ट फ्रेंड ने उन्हें धोखा दिया था, जिसके सदमे से वह आज तक बाहर नहीं आ पाए हैं और इसी वजह से उन्होंने शादी नहीं की। अब लोगों का कहना है कि वह एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि कुमकुम भाग्य एक्ट्रेस श्रीति झा हैं।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Jun 29, 2026

Harshad Chopda cheating controversy Lock Upp 2 netizens said is actress Sriti Jha and Kunal Karan Kapoor

हर्षद चोपड़ा को गर्लफ्रेंड ने दिया था धोखा

Harshad Chopda cheating controversy Lock Upp 2: टीवी इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम और एलिजिबल बैचलर हर्षद चोपड़ा (Harshad Chopda) हमेशा से ही अपनी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर काफी शांत और चुप रहे हैं। 'बड़े अच्छे लगते हैं 4' में अपनी शानदार एक्टिंग का जलवा बिखेरने के बाद, अब हर्षद नेटफ्लिक्स के सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो 'लॉक अप' सीजन 2 (Lock Upp Season 2) में नजर आ रहे हैं। शो के पहले ही एपिसोड में हर्षद ने अपनी जिंदगी का एक ऐसा काला सच और गहरा जख्म बयां किया है, जिसे सुनकर उनके फैंस का दिल टूट गया।

हर्षद ने खुलासा ने नेशनल टेलीविजन पर पहली बार कबूला कि साल 2010 में उनकी गर्लफ्रेंड ने उनके ही सबसे पक्के दोस्त के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया था। इस धोखे ने हर्षद को अंदर से इस कदर तोड़ दिया कि वह पिछले 16 सालों से अकेलेपन की जिंदगी जी रहे हैं। अब इसमें कुमकुम भाग्य फेम एक्ट्रेस श्रीति झा का नाम सामने आया रहा है।

हर्षद चोपड़ा की गर्लफ्रेंड ने दिया था धोखा

शो में अपने इस दिल टूटने (Heartbreak) के किस्से को बयां करते हुए हर्षद काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, "मैं स्वभाव से एक बहुत ही इमोशनल इंसान हूं और बहुत जल्दी सामने वाले पर निर्भर हो जाता हूं। जब मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। लेकिन अपनी जिंदगी के उस दौर में प्यार और बेस्ट फ्रेंड दोनों को एक साथ खो देने के बाद, मैं पूरी तरह से अपने आप में सिमट गया। मुझे लगने लगा कि अकेले रहकर ही मैं सुरक्षित हूं।" हर्षद ने माना कि अब वह उस अकेलेपन के दायरे (Comfort Zone) से बाहर आने में भी डरते हैं।

जब शो की को-कंटेस्टेंट श्रेया कालरा ने हर्षद से सीधा सवाल पूछा कि उन्होंने आज तक शादी क्यों नहीं की? तो हर्षद ने मुस्कुराते हुए बेहद दर्दनाक जवाब दिया। उन्होंने कहा, "शायद गलती मेरी ही है। हर बार मैं गलत इंसान को चुन लेता हूं जो मेरे लिए सही नहीं होता। रिश्तों में मिले इस भावनात्मक बहरेपन के कारण ही मैं आज तक सिंगल हूं।"

नेटिजन्स ने खोज निकाला नाम

भले ही हर्षद चोपड़ा ने शो में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इंटरनेट की जनता और रेडिट (Reddit) के जासूसों ने इस कहानी के किरदारों को ढूंढ निकालने का दावा किया है। नेटिजन्स का अनुमान है कि हर्षद का इशारा किसी और की तरफ नहीं बल्कि 'कुमकुम भाग्य' फेम एक्ट्रेस सृति झा (Sriti Jha) और 'लेफ्ट राइट लेफ्ट' फेम एक्टर कुणाल करण कपूर (Kunal Karan Kapoor) की तरफ था।

पुरानी खबरों की मानें तो हर्षद और सृति झा ने सीरियल 'दिल से दी दुआ… सौभाग्यवती भव?' में साथ काम किया था और तब उनके अफेयर की खूब चर्चा थी। वहीं, कुणाल और हर्षद 'लेफ्ट राइट लेफ्ट' के दिनों से लंगोटिया यार थे। ऐसे में फैंस का मानना है कि इसी लव ट्रायंगल (Love Triangle) की वजह से हर्षद का दिल टूटा था।

लॉक अप 2 होता है नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम

'लॉक अप 2' नेटफ्लिक्स पर शनिवार से बुधवार रात 8 बजे स्ट्रीम हो रहा है, जहां हर्षद के अलावा शिवांगी जोशी और राम कपूर जैसे बड़े स्टार्स भी बंद हैं। एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर मुझे लगता है कि इतने सालों बाद हर्षद का यह दर्द बयां करना दिखाता है कि कुछ जख्म कभी नहीं भरते। इस पूरे खुलासे पर आपका क्या सोचना है? क्या नेटिज़न्स का अंदाजा सही है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं!

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Updated on:

29 Jun 2026 12:29 pm

Published on:

29 Jun 2026 12:02 pm

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