गौरव खन्ना से तलाक कंफर्म कर दोबारा प्यार में पडे़गी आकांक्षा चमोला? शादी और जिंदगी पर छलका दर्द

Gaurav Khanna Akanksha Chamola divorce: टीवी की दुनिया में एक ऐसी सनसनीखेज सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। नेटफ्लिक्स के मशहूर रियलिटी शो 'लॉक अप' सीज़न 2 (Lock Upp Season 2) के शुरू होते ही अनुपमा फेम गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने अपना तलाक कंफर्म किया है। इस खबर ने लाखों फैंस का दिल तोड़ दिया है। अब इस अनाउंसमेंट के बाद फिर आकांक्षा ने गौरव से शादी पर बात की। उन्होंने बताया कि उनकी शादी 24 साल की उम्र में ही हो गई थी। जिसके चलते वह अपनी जिंदगी को एंजॉय ही नहीं कर पाईं। ऐसे में आकांक्षा ने आगे की प्लानिंग को लेकर बड़ा खुलासा किया है।