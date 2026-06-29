संजय दत्त के साथ रिहर्सल करना चाहती थीं एक्ट्रेस सादिया सिद्दीकी, पर डायरेक्टर ने क्यों किया था मना?

Saadiya Siddiqui on Sanjay Dutt: बॉलीवुड के 'खलनायक' यानी हमारे प्यारे संजू बाबा (Sanjay Dutt) की एक्टिंग और उनके स्वैग का तो हर कोई दीवाना है। संजू बाबा स्क्रीन पर आते ही अपने खास अंदाज से पूरा माहौल बदल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेट पर उनका काम करने का तरीका दूसरे स्टार्स से कितना अलग और अतरंगी है? संजय दत्त की एक्टिंग प्रोसेस से जुड़ा एक ऐसा ही दिलचस्प और अनसुना किस्सा है जो एक्ट्रेस सादिया सिद्दीकी ने सुनाया है।