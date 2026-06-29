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संजय दत्त के साथ रिहर्सल करना चाहती थीं एक्ट्रेस सादिया सिद्दीकी, पर डायरेक्टर ने क्यों किया था मना?

Actress Sadiya Siddiqui: एक्ट्रेस सादिया सिद्दीकी ने ऐश्वर्या राय और सलमान खान के ब्रेकअप के बाद की जिंदगी को लेकर खुलासा किया है। साथ ही उन्होंने संजय दत्त के साथ का एक किस्सा भी फैंस को बताया है। वह संजू बाबा के साथ रिहर्सल करना चाहती थीं लेकिन डायरेक्टर ने ऐसा करने से मना कर दिया था। इसका बड़ा कारण भी बताया था।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Jun 29, 2026

Actress Sadiya Siddiqui wanted to rehearse with Sanjay Dutt why did director refuse big reason reveals

सादिया सिद्दीकी ने किया संजय दत्त को लेकर खुलासा

Saadiya Siddiqui on Sanjay Dutt: बॉलीवुड के 'खलनायक' यानी हमारे प्यारे संजू बाबा (Sanjay Dutt) की एक्टिंग और उनके स्वैग का तो हर कोई दीवाना है। संजू बाबा स्क्रीन पर आते ही अपने खास अंदाज से पूरा माहौल बदल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेट पर उनका काम करने का तरीका दूसरे स्टार्स से कितना अलग और अतरंगी है? संजय दत्त की एक्टिंग प्रोसेस से जुड़ा एक ऐसा ही दिलचस्प और अनसुना किस्सा है जो एक्ट्रेस सादिया सिद्दीकी ने सुनाया है।

सादिया सिद्दीकी ने संजय दत्त के काम पर दिया बयान

हाल ही में मशहूर एक्ट्रेस सादिया सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में साल 2005 में आई फिल्म 'शब्द' की शूटिंग के दिनों को याद किया। इस फिल्म में सादिया को संजय दत्त के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला था। सादिया ने बताया कि संजू बाबा के साथ उनका पहला ही सीन एक किचन में फिल्माया जाना था।

संजय दत्त इंडस्ट्री के इतने बड़े सुपरस्टार थे, इसलिए सादिया थोड़ी नर्वस थीं और सीन को परफेक्ट बनाने के लिए पूरी तैयारी करना चाहती थीं। शॉट शुरू होने से ठीक पहले सादिया उत्सुकता में संजय दत्त के पास गईं और बेहद शालीनता से पूछा, "सर, क्या हम डायलॉग्स की एक बार रिहर्सल कर लें?" सादिया को लगा था कि हर आम को-स्टार की तरह संजू बाबा भी तुरंत मान जाएंगे, लेकिन हुआ इसके उलट।

डायरेक्टर ने सादिया को अकेले रिहर्सल के लिए कहा

सादिया के इतना बोलते ही फिल्म की डायरेक्टर लीना यादव तुरंत दौड़कर सादिया के पास आईं। उन्होंने सादिया को एक तरफ ले जाकर धीरे से कान में कहा, "आप अपने डायलॉग्स की तैयारी खुद अकेले में कर लीजिए। असल में संजय को सह-कलाकार के साथ पहले से रिहर्सल करने में थोड़ी असहजता महसूस होती है।"

यह बात सुनकर सादिया शुरुआत में पूरी तरह हैरान रह गईं। उन्होंने अपने करियर में ऐसा पहली बार सुना था कि कोई बड़ा स्टार रिहर्सल करने से कतराता हो। हालांकि, सादिया जल्द ही समझ गईं कि हर एक एक्टर की अपनी अलग कार्यशैली और कम्फर्ट जोन होता है। संजू बाबा का अंदाज ऐसा था कि वह ऑन-कैमरा सीधे अपने नैचुरल अवतार में आना पसंद करते थे, न कि बार-बार रिहर्सल करके उस सीन के स्पार्क को कम करना।

क्या क्यू कार्ड से डायलॉग बोलते थे संजय दत्त?

जब इंटरव्यू में सादिया से यह भी पूछा गया कि क्या संजय दत्त सेट पर डायलॉग भूल जाते थे और क्यू कार्ड यानी कागज पर लिखे डायलॉग देखकर बोलना इस्तेमाल करते थे? तो सादिया ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि संजू बाबा ने उनके सामने ऐसा कभी नहीं किया और वो किचन वाला सीन बिना किसी रिहर्सल के भी एक ही बार में बेहद शानदार तरीके से पूरा हो गया था।

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Updated on:

29 Jun 2026 07:52 am

Published on:

29 Jun 2026 07:45 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / संजय दत्त के साथ रिहर्सल करना चाहती थीं एक्ट्रेस सादिया सिद्दीकी, पर डायरेक्टर ने क्यों किया था मना?

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