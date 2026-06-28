‘गदर 3’, ‘बॉर्डर 3’, ‘पुष्पा 3’, बॉलीवुड और साउथ की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी का मेगा क्लैश शुरू!

Bollywood biggest franchises: इंडियन सिनेमा में सीक्वल फिल्मों का चलन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जब कोई फ्रेंचाइजी तीसरी बार पर्दे पर आती है, तो फैंस की उम्मीदें भी कई गुना बढ़ जाती हैं। वैसे भी इन दिनों बॉलीवुड और पैन इंडिया सिनेमा की कई बड़ी फ्रेंचाइजियों के तीसरे पार्ट को लेकर चर्चा है। बता दें, 'गदर 3' से लेकर 'पुष्पा 3' और 'स्त्री 3' तक, कई सुपरहिट फिल्में अपने अगले चैप्टर के साथ फैंस का एंटरटेनमेंट करने की तैयारी में हैं।