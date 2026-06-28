मंगेतर के साथ घूमने गई लड़की, फिर आया ऐसा ट्विस्ट एक्सीडेंट बन गया ‘मर्डर कॉन्सपिरेसी’, जानें ‘मशीन’ फिल्म क्यों है चर्चा में

जी हां, हम बात कर रहे है बॉलीवुड फिल्म 'मशीन' के उस सीन की, जिसमें रोमांटिक ट्रिप पर गया एक कपल अचानक धोखे का शिकार हो जाता है और पहाड़ों के बीच प्यार की कहानी खौफनाक मोड़ ले लेती है। अब ऐसा ही एक मामला सुर्खियों में है, जहां शुरुआती तौर पर 370 फीट गहरी खाई में गिरने की घटना को दुर्घटना माना गया था, लेकिन पुलिस जांच आगे बढ़ने के बाद मामला कथित प्लान्ड कॉन्सपिरेसी और मर्डर के एंगल से देखा जा रहा है और यहीं वजह है कि फिल्म 'मशीन' चर्चा में बनी हुई है।