कौन है मिर्जापुर एक्टर सतेंद्र सोनी? निर्माताओं पर लगाया मारपीट का आरोप, बोले- घसीटकर गाड़ी में बैठा दिया

Who is Satendra Soni: फिल्मों व सीरीज में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले अभिनेता सतेंद्र सोनी (Satendra Soni) इस वक्त एक बेहद डरावने अनुभव से गुजर रहे हैं। सतेंद्र ने अपनी आगामी फिल्म 'पेड़ पालकी' के निर्माताओं और निर्देशक पर मारपीट, फीस न देने और जबरदस्ती गाड़ी में घसीटकर बैठाने जैसे कई गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक वीडियो जारी कर अभिनेता ने रोते हुए अपना दर्द बयां किया है। आइये जानते हैं कौन है ये एक्टर...