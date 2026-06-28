सत्येंद्र सोनी पेमेंट विवाद ने पकड़ा तूल, AICWA ने की फिल्म के मेकर्स के खिलाफ FIR की मांग

AICWA ने एक ऑफिशियल बयान में कहा, "कई वर्कर्स और कलाकारों का आरोप है कि उन्हें काम का वादा करके फिल्म शूट के लिए बुलाया जाता है, लेकिन बाद में पेमेंट में देरी होती है या पेमेंट नहीं मिलता। जब वो अपना हक मांगते हैं तो उन्हें डराया-धमकाया जाता है। ऐसी शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। अपना इमोशनल वीडियो सबके साथ शेयर करके सत्येंद्र सोनी ने इन चिंताओं को सबके सामने रखा है और उन मुश्किलों को उजागर किया है जिनका सामना कलाकारों और वर्कर्स को करना पड़ सकता है।"