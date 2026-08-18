‘जब कृष्ण को मांग सकती हूं तो नारायणी सेना क्यों मांगू?’, धर्म परिवर्तन के खुलासे के बीच हिमांशी खुराना हुईं भावुक

हिमांशी की इस बात के बाद सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। एक यूजर ने कमेंट किया, “कृष्ण मिल गए तो नारायणी सेना क्यों मांगू, राधे-राधे।” वहीं, एक यूजर ने बिना किसी पुष्ट आधार के हिमांशी के संदर्भ में “इस्लामिक तंत्र” और “लव जिहाद” से जुड़ा दावा किया। इस कमेंट में किए गए दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। एक अन्य यूजर ने हिमांशी की भावनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “आंखें बता रही हैं भाई, वो किस तकलीफ से गुजरी हैं। आखिर अब सबको ईश्वर समझ रही हैं, उनकी कृपा है।” बता दें, हिमांशी के बयान में महाभारत के प्रसंग के जरिए भगवान कृष्ण पर भरोसे और पूरी तरह समर्पण की बात सामने आई है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।