18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘जब कृष्ण को मांग सकती हूं तो नारायणी सेना क्यों मांगू?’, धर्म परिवर्तन के खुलासे के बीच हिमांशी खुराना हुईं भावुक

Himanshi Khurana Krishna statement: हिमांशी खुराना ने द्रौपदी और भगवान कृष्ण के प्रसंग का जिक्र करते हुए कहा कि कृष्ण मिल जाएं तो नारायणी सेना मांगने की जरूरत नहीं। उनका बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Aug 18, 2026

Himanshi Khurana Krishna statement

हिमांशी खुराना हुईं भावुक (सोर्स: instagram-paraschhabra)

Himanshi Khurana viral video:हिमांशी खुराना का एक बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें उन्होंने महाभारत के द्रौपदी-कृष्ण प्रसंग का जिक्र करते हुए भरोसे और पूरी तरह समर्पण की बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक द्रौपदी खुद साड़ी पकड़े हुए थीं, तब तक वह पूरी तरह भगवान कृष्ण पर निर्भर नहीं थीं। जैसे ही उन्होंने साड़ी छोड़ दी और खुद को कृष्ण के भरोसे छोड़ दिया, तब भगवान कृष्ण उनकी मदद के लिए आए।

हिमांशी ने इसी प्रसंग को अपनी बात से जोड़ते हुए कहा कि अगर कृष्ण मिल जाएं तो फिर नारायणी सेना मांगने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, “मुझे नारायणी सेना क्यों मांगनी, जब मैं कृष्ण को मांग सकती हूं। मैं नारायणी सेना नहीं चाहती।”

द्रौपदी के प्रसंग से समझाया भरोसे का मतलब

वायरल बातचीत में हिमांशी ने बताया कि द्रौपदी सभा में मदद के लिए अपने पतियों और अन्य लोगों के साथ भगवान कृष्ण का भी नाम ले रही थीं। उन्होंने आगे एक प्रसंग सुनाते हुए कहा कि रुक्मिणी ने कृष्ण से पूछा कि वो द्रौपदी की मदद के लिए क्यों नहीं गए।

हिमांशी के मुताबिक, कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी उस समय सभी के नाम ले रही थीं और उनका पूरा भरोसा सिर्फ उन पर नहीं था। साथ ही, वो एक हाथ से अपनी साड़ी भी पकड़े हुए थीं। हिमांशी ने इस बात को इस तरह समझाया कि द्रौपदी ने उस वक्त खुद को पूरी तरह कृष्ण के हवाले नहीं किया था। उनके मुताबिक, जैसे ही द्रौपदी ने साड़ी छोड़ दी, तब कृष्ण ने उनकी मदद की। इसी उदाहरण के आधार पर हिमांशी ने कहा कि उन्हें नारायणी सेना के बजाय कृष्ण को चुनना बेहतर लगता है।

‘कृष्ण मिल गए तो नारायणी सेना क्यों मांगू?’

हिमांशी की इस बात के बाद सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। एक यूजर ने कमेंट किया, “कृष्ण मिल गए तो नारायणी सेना क्यों मांगू, राधे-राधे।” वहीं, एक यूजर ने बिना किसी पुष्ट आधार के हिमांशी के संदर्भ में “इस्लामिक तंत्र” और “लव जिहाद” से जुड़ा दावा किया। इस कमेंट में किए गए दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। एक अन्य यूजर ने हिमांशी की भावनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “आंखें बता रही हैं भाई, वो किस तकलीफ से गुजरी हैं। आखिर अब सबको ईश्वर समझ रही हैं, उनकी कृपा है।” बता दें, हिमांशी के बयान में महाभारत के प्रसंग के जरिए भगवान कृष्ण पर भरोसे और पूरी तरह समर्पण की बात सामने आई है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Aug 2026 07:26 pm

Published on:

18 Aug 2026 07:26 pm

Hindi News / Entertainment / ‘जब कृष्ण को मांग सकती हूं तो नारायणी सेना क्यों मांगू?’, धर्म परिवर्तन के खुलासे के बीच हिमांशी खुराना हुईं भावुक

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘हिंदुओं को गलत, मुसलमानों को अच्छा दिखाया’, Batwara 1947 के खिलाफ लगे के नारे, फिल्म के पोस्टर जलते देख फैंस दी ऐसी प्रतिक्रिया

Batwara 1947 protest
मनोरंजन

हिमांशी खुराना के धर्म परिवर्तन के खुलासे के बाद अब फंसे पारस छाबड़ा, आसिम रियाज के फैंस ने साधा निशाना

Himanshi Khurana Religion Conversion
मनोरंजन

‘देश का सबसे बड़ा रेड फ्लैग’ सुनकर भड़के विजय वर्मा, डॉली सिंह को स्टेज पर ही दे दिया मजेदार जवाब, फैंस ने किया ऐसा कमेंट

Vijay Varma Dolly Singh
मनोरंजन

वंदे मातरम विवाद के बीच कंगना रनौत ने सोनिया गांधी पर शेयर किया The Odyssey मीम, लिखा- ‘इसने मुझे हंसा दिया’

Kangana Ranaut on Sonia Gandhi
बॉलीवुड

‘शट अप सुनीता जी, गोविंदा को अकेले छोड़ दो’, वेटरन जर्नलिस्ट ने लगाई फटकार, बोले- आपने हदें पार कर दीं

Sunita Ahuja-Govinda Controversy
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.