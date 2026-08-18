‘देश का सबसे बड़ा रेड फ्लैग’ सुनकर भड़के विजय वर्मा, डॉली सिंह को स्टेज पर ही दे दिया मजेदार जवाब, फैंस ने किया ऐसा कमेंट

बता दें, एक यूजर ने डॉली सिंह को टैग करते हुए लिखा, "कृपया आगे से कोई भी एंकरिंग करने से पहले सोच लें। अगर आप मेजबान हैं तो आपको मेहमानों का परिचय गरिमापूर्ण तरीके से कराना चाहिए। भले ही आप उनके निभाए नकारात्मक किरदारों की बात कर रही हों, लेकिन सम्मान के साथ बात करना जरूरी है। तो दूसरे यूजर ने लिखा, 'क्या आप पुराने खलनायकों गुलशन ग्रोवर, डैनी या रंजीत से भी इस तरह बात करने की हिम्मत करेंगी? ये उनका काम है, इसलिए उनसे सम्मान से बात करें।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "हे भगवान, इसे देखना भी मुश्किल है।"