हिमांशी खुराना के धर्म परिवर्तन के खुलासे के बाद अब फंसे पारस छाबड़ा, आसिम रियाज के फैंस ने साधा निशाना

दरअसल आसिम रियाज के फैंस अब लगातार हिमांशी खुराना को निशाना बना रहे हैं। लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। इधर पारस छाबड़ा को भी अब लोगों ने घेरना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने पारस और आसिम की बिग बॉस 13 से तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- 'पारस का आसिम को लेकर जुनून बिग बॉस 13 से ही साफ नजर आता था, लेकिन अब निजी जिंदगी और एक्स को भी बीच में घसीटना? 7 साल बाद भी पारस के दिमाग से नहीं निकला आसिम! राइवलरी खत्म, शो खत्म, लेकिन पारस का आसिम को लेकर जुनून अब भी जारी है।'