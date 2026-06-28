बंगाली सीरियल में दूल्हे ने खाया कॉकरोच, ‘कमला निवास’ के वायरल सीन पर भड़के यूजर्स

वायरल वीडियो को देख कर साफ पता चल रहा है कि इस सीन में मेल लीड एक्टर (जो दूल्हे का रोल कर रहा है) अपनी पत्नी के साथ घर आता है। सुहागरात पर जब वो एक-दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो पत्नी को कॉकरोच काट लेता है। उन्हें परेशान करने और बातचीत में दखल देने की वजह से वो कॉकरोच पर गुस्सा हो जाता है और उसे हाथों से पकड़ लेता है। फिर एक्टर कॉकरोच को दूध के गिलास में डुबोकर खा जाता है, जिसे देख पत्नी चौंक जाती है।