मुंबई लोकल ट्रेन मर्डर में 22 साल युवक की हत्या पर रश्मि देसाई का फूटा गुस्सा

बता दें, घटना के बाद आरोपी ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तकनीकी सबूतो और सर्विलांस की मदद से 30 साल आरोपी रोशन सुवर्णा की पहचान की गई, जिसे बाद में नवी मुंबई के पनवेल इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। इस घटना ने मुंबई लोकल ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ दी है। तो वहीं, रश्मि देसाई की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है।