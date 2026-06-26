TMKOC की ‘बबीता जी’ मुनमुन दत्ता का फूटा गुस्सा, शादी न करने और सिंगल रहने के तानों पर ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब

Munmun Dutta Instagram travel video: टेलीविजन के सबसे पॉपुलर शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में 'बबीता जी' का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुईं एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता (Munmun Dutta) अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की झलकियां फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। हाल ही में मुनमुन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी वेकेशन डायरी से एक बेहद खूबसूरत ट्रैवल वीडियो शेयर किया है। लेकिन इस वीडियो से ज्यादा चर्चा उस दमदार और कड़क कैप्शन की हो रही है, जो उन्होंने इसके साथ लिखा है। मुनमुन का यह पोस्ट उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो अक्सर उनके सिंगल रहने और शादी को लेकर सवाल उठाते रहते हैं।