एकता कपूर को राम कपूर ने किया KISS तो एक्ट्रेस हुई अनकंफर्टेबल? सामने आया रिएक्शन

Ekta Kapoor Ram Kapoor Video: भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री की गॉडमदर कही जाने वाली मशहूर प्रोड्यूसर एकता कपूर (Ekta Kapoor) और टीवी के दिग्गज अभिनेता राम कपूर (Ram Kapoor) एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार चर्चा की वजह उनका कोई नया सीरियल या प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो है। एक इवेंट के दौरान का यह वीडियो इंटरनेट पर आते ही छा गया है, जिसमें राम कपूर और एकता कपूर कैमरे के सामने मस्ती-मजाक करते दिख रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा पल आता है, जिसने पूरे सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है।