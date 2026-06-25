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मां के बाद अब पिता के निधन से टूट गए TMKOC के बाघा, अरविंद वेकारिया से जुड़ी पोस्ट एक के बाद एक कीं शेयर

Taarak Mehta Bagha Father Arvind Vekaria Death: 'तारक मेहता' शो में बाघा के किरदार में नजर आने वाले तन्मय वेकारिया के पिता का निधन हो गया है। क्या है पूरा मामला. चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 25, 2026

Taarak Mehta Bagha Father Arvind Vekaria Death

Taarak Mehta Bagha Father Arvind Vekaria Death (सोर्स- @tanmayvekariaofficial)

Taarak Mehta Bagha Father Arvind Vekaria Death: मनोरंजन जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। लोकप्रिय टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में बाघा का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाले अभिनेता तन्मय वेकारिया इन दिनों गहरे शोक में हैं। उनके पिता और गुजराती रंगमंच के वरिष्ठ कलाकार अरविंद वेकारिया का निधन हो गया है। उनके जाने की खबर ने न सिर्फ परिवार बल्कि थिएटर और कला जगत से जुड़े लोगों को भी भावुक कर दिया है।

गुजराती रंगमंच का बड़ा नाम थे अरविंद वेकारिया

अरविंद वेकारिया उन कलाकारों में शामिल थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन अभिनय और रंगमंच को समर्पित कर दिया। दशकों तक थिएटर की दुनिया में एक्टिव रहने वाले अरविंद ने अपनी दमदार अदाकारी, प्रभावशाली संवाद शैली और मंच पर शानदार उपस्थिति से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी।

गुजराती थिएटर में उनका नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता था। युवा कलाकार उन्हें एक मार्गदर्शक के रूप में देखते थे। कई अभिनेताओं ने अपने करियर की शुरुआत में उनसे प्रेरणा ली और अभिनय की बारीकियां सीखीं। यही वजह है कि उनके निधन की खबर सामने आते ही कला जगत में शोक की लहर दौड़ गई।

बेटे तन्मय वेकारिया को दी अभिनय की विरासत

अरविंद वेकारिया सिर्फ एक सफल कलाकार ही नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक पिता भी थे। उनके बेटे तन्मय वेकारिया आज टीवी इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा हैं। ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में बाघा के किरदार ने उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई, लेकिन इस सफलता के पीछे उनके पिता के संस्कार और मार्गदर्शन की बड़ी भूमिका मानी जाती है।

बताया जाता है कि बचपन से ही तन्मय को अभिनय के प्रति रुचि थी और अरविंद ने हमेशा उन्हें कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पिता-पुत्र की यह जोड़ी मनोरंजन जगत में सम्मान के साथ देखी जाती रही है।

सोशल मीडिया पर उमड़ा श्रद्धांजलि का सैलाब

अरविंद वेकारिया के निधन के बाद सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों और कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तन्मय वेकारिया ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई स्टोरी साझा कीं, जिनमें दोस्तों, कलाकारों और प्रशंसकों द्वारा भेजे गए संवेदना संदेश शामिल थे।

इन संदेशों में लोगों ने अरविंद वेकारिया को एक शानदार कलाकार, सादगीपूर्ण इंसान और प्रेरणादायक शख्सियत बताया। फैंस का कहना है कि उन्होंने अपनी कला के माध्यम से जो योगदान दिया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।

हमेशा याद की जाएगी उनकी विरासत

रंगमंच की दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ किरदार नहीं निभाते, बल्कि अपनी कला से एक युग बना देते हैं। अरविंद वेकारिया भी ऐसे ही कलाकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने वर्षों तक मंच पर अपने अभिनय का जादू बिखेरा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की।

आज भले ही वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके निभाए गए किरदार, कला के प्रति उनका समर्पण और थिएटर को दिया गया योगदान हमेशा लोगों की यादों में जीवित रहेगा। उनके निधन से गुजराती रंगमंच ने एक अनुभवी कलाकार खो दिया है, जिसकी भरपाई कर पाना आसान नहीं होगा।

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Published on:

25 Jun 2026 11:20 am

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