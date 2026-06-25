मां के बाद अब पिता के निधन से टूट गए TMKOC के बाघा, अरविंद वेकारिया से जुड़ी पोस्ट एक के बाद एक कीं शेयर

Taarak Mehta Bagha Father Arvind Vekaria Death: मनोरंजन जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। लोकप्रिय टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में बाघा का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाले अभिनेता तन्मय वेकारिया इन दिनों गहरे शोक में हैं। उनके पिता और गुजराती रंगमंच के वरिष्ठ कलाकार अरविंद वेकारिया का निधन हो गया है। उनके जाने की खबर ने न सिर्फ परिवार बल्कि थिएटर और कला जगत से जुड़े लोगों को भी भावुक कर दिया है।