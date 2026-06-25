एक्टिंग छोड़ इलाहाबाद वापस जाना चाहते थे अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री बिंदु ने किया खुलासा, बोलीं- फ्लॉप पर फ्लॉप हो रही थीं फिल्में

बिंदु ने कहा कि उस समय उन्हें महसूस हुआ कि परवीन कुछ ऐसी बातें कर रही थीं जो सामान्य नहीं थीं। वो सिर्फ अमिताभ बच्चन के बारे में ही नहीं, बल्कि कई दूसरे लोगों के बारे में भी अलग-अलग तरह की बातें करती थीं। हालांकि बिंदु ने ये भी माना कि वो परवीन और अमिताभ के रिश्ते की वास्तविकता के बारे में कुछ नहीं जानतीं, लेकिन उन्हें बाद में ऐसा सुनने को मिला कि परवीन शायद अमिताभ के प्रति विशेष भावनाएं रखती थीं।