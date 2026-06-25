परवीन बाबी के आखिरी दिनों पर दिग्गज अभिनेत्री बिंदु ने की बात, बोलीं- हर बात में अमिताभ बच्चन का लेती थीं नाम

Actress Bindu On Parveen Babi Last Days: हिंदी सिनेमा की सबसे ग्लैमरस और चर्चित अभिनेत्रियों में शुमार रही परवीन बाबी की जिंदगी जितनी चमकदार दिखती थी, उसके पीछे उतनी ही गहरी तन्हाई और संघर्ष की कहानी छिपी हुई थी। आज भी उनके जीवन से जुड़े कई किस्से लोगों की दिलचस्पी का विषय बने रहते हैं। अब दिग्गज अभिनेत्री बिंदु ने परवीन बाबी को लेकर कुछ ऐसी यादें साझा की हैं, जिन्होंने एक बार फिर दिवंगत अभिनेत्री के मुश्किल दौर की चर्चा छेड़ दी है।