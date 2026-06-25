‘मुझे अपनी मां चुनने के लिए शुक्रिया’, दिशा पाटनी के पेट डॉग की हुई मौत, अभिनेत्री ने किया भावुक पोस्ट

Disha Patani Pet Dog Death: अभिनेत्री दिशा पाटनी इन दिनों एक गहरे दुख से गुजर रही हैं। उनकी जिंदगी का एक खास हिस्सा रही उनकी पालतू डॉग बेला अब इस दुनिया में नहीं रही। बेला के निधन की खबर साझा करते हुए दिशा ने एक भावुक पोस्ट लिखा, जिसने उनके फैंस को भी भावुक कर दिया।