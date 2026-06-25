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‘मुझे अपनी मां चुनने के लिए शुक्रिया’, दिशा पाटनी के पेट डॉग की हुई मौत, अभिनेत्री ने किया भावुक पोस्ट

Disha Patani Pet Dog Bella Death: अभिनेत्री दिशा पाटनी की पालतू डॉग की मौत हो गई है। इस मौके पर दिशा ने एक लंबा चौड़ा भावुक पोस्ट शेयर किया है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 25, 2026

Disha Patani Pet Dog Death

Disha Patani Pet Dog Death (सोर्स- @dishapatani)

Disha Patani Pet Dog Death: अभिनेत्री दिशा पाटनी इन दिनों एक गहरे दुख से गुजर रही हैं। उनकी जिंदगी का एक खास हिस्सा रही उनकी पालतू डॉग बेला अब इस दुनिया में नहीं रही। बेला के निधन की खबर साझा करते हुए दिशा ने एक भावुक पोस्ट लिखा, जिसने उनके फैंस को भी भावुक कर दिया।

दिशा पाटनी उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जो जानवरों से बेहद लगाव रखती हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर उनके पालतू जानवरों की तस्वीरें और वीडियो देखने को मिलते रहे हैं। लेकिन बेला सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं थी, बल्कि दिशा के लिए परिवार का ऐसा सदस्य थी, जिसके साथ उनका एक अनोखा भावनात्मक रिश्ता था।

सोशल मीडिया पर छलका दर्द

हाल ही में दिशा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बेला की कई यादगार तस्वीरें साझा कीं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने जो इमोशनल नोट लिखा, उसने लाखों लोगों का दिल छू लिया। अभिनेत्री ने बेला को अपनी आत्मा का साथी बताते हुए कहा कि उसने उन्हें निस्वार्थ प्रेम का असली मतलब सिखाया।

दिशा ने अपने मैसेज में ये भी जाहिर किया कि बेला के साथ बिताया हर पल उनकी जिंदगी को रंगों से भर देता था। उनके अनुसार, बेला की मासूम आंखों में उन्हें पूरी दुनिया दिखाई देती थी। यही वजह है कि उसके जाने का दर्द उनके लिए बेहद गहरा है।

फैंस भी हुए भावुक

जैसे ही दिशा की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आई, फैंस और कई सेलिब्रिटीज ने उन्हें सांत्वना देना शुरू कर दिया। हजारों लोगों ने कमेंट कर बेला को श्रद्धांजलि दी और दिशा को हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी।

कई फॉलोअर्स ने लिखा कि बेला दिशा के सोशल मीडिया परिवार का भी हिस्सा बन चुकी थी। लोग अक्सर उसकी शरारतों और क्यूट तस्वीरों का इंतजार करते थे। ऐसे में बेला के निधन की खबर सुनकर उनके चाहने वालों को भी दुख पहुंचा।

सोशल मीडिया पर छाई रहती थी बेला

बेला अक्सर दिशा के इंस्टाग्राम पोस्ट और स्टोरीज में दिखाई देती थी। कभी वो उनके साथ खेलती नजर आती थी तो कभी घर के अंदर मस्ती करती दिखती थी। फैंस को दिशा और बेला की बॉन्डिंग काफी पसंद थी।

काम में व्यस्त हैं दिशा

निजी दुख के बावजूद दिशा अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को भी निभा रही हैं। अभिनेत्री जल्द ही मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में उनके साथ कई बड़े सितारे दिखाई देंगे और दर्शकों को इसका बेसब्री से इंतजार है।

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Published on:

25 Jun 2026 07:41 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मुझे अपनी मां चुनने के लिए शुक्रिया’, दिशा पाटनी के पेट डॉग की हुई मौत, अभिनेत्री ने किया भावुक पोस्ट

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