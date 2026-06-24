महिला-पुरुष के लिए एक ही हो वॉशरूम? ओरी के जवाब पर फूटा ट्रांस एक्टर त्रिनेत्रा का गुस्सा, बोलीं- भ्रम फैलाने वाली बातें

त्रिनेत्रा ने अपने निजी अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि मेडिकल की पढ़ाई के दौरान उन्हें पुरुष और महिला दोनों वॉशरूम में असुरक्षा का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि कई बार डर और असहजता के कारण वो पानी तक नहीं पीती थीं, जिससे उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ा। उनके मुताबिक, ट्रांसजेंडर समुदाय किसी एक जेंडर-न्यूट्रल वॉशरूम की मांग नहीं कर रहा, बल्कि सुरक्षित विकल्प की बात कर रहा है ताकि हर व्यक्ति सम्मान और सुरक्षा के साथ सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल कर सके।