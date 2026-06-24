बेटे तो हर रोज ऐसा करते हैं? केतन अग्रवाल के मर्डर के बाद ऋचा चड्ढा का पुराना वीडियो वायरल, जवाब सुनकर लोग कर रहे ट्रोल

Pune Businessman Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के चर्चित कारोबारी परिवार से जुड़े 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। शुरुआत में जिस घटना को एक दुखद हादसा समझा जा रहा था, अब जांच एजेंसियों के सामने उसके पीछे कथित साजिश की कहानी उभरकर सामने आई है। मामले में पुलिस ने केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित करीबी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया है। इस बीच अभिनेत्री ऋचा चड्ढा का एक पुराना वीडियो भी फिर से सुर्खियों में आ गया है।